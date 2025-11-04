Пенсии в 2026 году — как статус УБД повлияет на общий размер выплаты

Удостоверение УБД в руках. Фото: Минобороны

В Украине статус участника боевых действий (УБД) предусматривает предоставление права на ряд социальных гарантий, льгот, компенсаций, доплат к пенсиям. Известно, как именно он влияет на размер пенсионных выплат такой категории граждан.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама

Читайте также:

Как статус УБД влияет на размер пенсии

Статус УБД предоставляется военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, работникам Службы безопасности, Госпогранслужбы, другим военным формированиям, сотрудникам правоохранительных органов, а также другим лицам, которые принимают участие в защите суверенитета и территориальной целостности страны.

Действующее законодательство предусматривает, что участникам боевых действий предусмотрено право на дополнительные доплаты к пенсионным выплатам. Размер повышения равен 25% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2361 грн. Согласно проекту Госбюджета-2026, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырастет до 2595 грн (на 234 грн) с 1 января следующего года. Учитывая это, в случае принятия закона — доплаты к пенсиям УБД возрастут.

Также определены минимальные размеры пенсий различных категорий лиц, имеющих статусные повышения, правительственным постановлением №656 "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий".

Совокупный размер пенсионной выплаты для участников боевых действий вместе со всеми надбавками должен составлять не менее 210% от уровня прожиточного минимума. Доплату должны начислять независимо от вида пенсии.

Если конечный размер пенсии у участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства не достигает 210%, то таким гражданам должны ежемесячно доплачивать государственную адресную помощь к пенсии в недостающей для указанного размера сумме.

Также по закону от 16 марта 2004 года №1603-IV "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны" предоставляется выплата в размере 40 грн — "целевая денежная помощь на жизнь".

Другие льготы и гарантии УБД

Гражданам, получившим статус участника боевых действий, предусматривается предоставление таких льгот:

Скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 75-100%. Ежегодная разовая денежная помощь посвященная Дню Независимости Украины. Предоставление трудовых льгот (в частности, право на дополнительный отпуск). Бесплатное медобслуживание и обеспечение необходимыми лекарствами. Бесплатный проезд на всех видах городского и междугороднего пассажирского транспорта. Образовательная помощь для детей (льготы в случае поступления, право на проживание в общежитии).

Ранее мы писали, кому ПФУ может прекратить начисление пенсионных выплат. Чтобы избежать этого, необходимо вовремя вносить изменения в собственное пенсионное дело.

Также мы сообщали, что со следующего года в Украине обновят размер пенсионных выплат для лиц с инвалидностью. Пересмотр выплат станет возможным благодаря росту прожиточного минимума.