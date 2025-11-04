Пенсии в 2026 году — как статус УБД повлияет на общий размер выплаты

Доплаты к пенсионным выплатам УБД могут возрасти — как и когда
В Украине статус участника боевых действий (УБД) предусматривает предоставление права на ряд социальных гарантий, льгот, компенсаций, доплат к пенсиям. Известно, как именно он влияет на размер пенсионных выплат такой категории граждан.
Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Как статус УБД влияет на размер пенсии
Статус УБД предоставляется военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, работникам Службы безопасности, Госпогранслужбы, другим военным формированиям, сотрудникам правоохранительных органов, а также другим лицам, которые принимают участие в защите суверенитета и территориальной целостности страны.
Действующее законодательство предусматривает, что участникам боевых действий предусмотрено право на дополнительные доплаты к пенсионным выплатам. Размер повышения равен 25% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2361 грн. Согласно проекту Госбюджета-2026, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырастет до 2595 грн (на 234 грн) с 1 января следующего года. Учитывая это, в случае принятия закона — доплаты к пенсиям УБД возрастут.
Также определены минимальные размеры пенсий различных категорий лиц, имеющих статусные повышения, правительственным постановлением №656 "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий".
Совокупный размер пенсионной выплаты для участников боевых действий вместе со всеми надбавками должен составлять не менее 210% от уровня прожиточного минимума. Доплату должны начислять независимо от вида пенсии.
Если конечный размер пенсии у участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства не достигает 210%, то таким гражданам должны ежемесячно доплачивать государственную адресную помощь к пенсии в недостающей для указанного размера сумме.
Также по закону от 16 марта 2004 года №1603-IV "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны" предоставляется выплата в размере 40 грн — "целевая денежная помощь на жизнь".
Другие льготы и гарантии УБД
Гражданам, получившим статус участника боевых действий, предусматривается предоставление таких льгот:
- Скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 75-100%.
- Ежегодная разовая денежная помощь посвященная Дню Независимости Украины.
- Предоставление трудовых льгот (в частности, право на дополнительный отпуск).
- Бесплатное медобслуживание и обеспечение необходимыми лекарствами.
- Бесплатный проезд на всех видах городского и междугороднего пассажирского транспорта.
- Образовательная помощь для детей (льготы в случае поступления, право на проживание в общежитии).
