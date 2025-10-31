Пенсии военных — по каким нормам и какие суммы начислят с 1 ноября

Человек в форме держит деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине пенсия бывших военнослужащих зависит от того, сколько лет было проведено на военной службе. Максимальный размер выплаты не может быть выше 70% от суммы денежного обеспечения за последние два года службы.

Соответствующий вопрос регулирует закон №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Подход в начислении пенсий военным

Военная пенсия является особым видом пенсионного обеспечения, имеющим свои условия назначения и исчисления.

Размер пенсий военных зависит в основном от выслуги, то есть количества лет, которые были проведены на службе.

Если срок составлял 25 лет, то пенсия не будет превышать 50% от зарплаты за последние 24 месяца службы и дополнительно 3% за каждый год выслуги сверх нормы.

В случае если в стаже в 25 лет на службу пришлось не менее 12 лет и 6 месяцев, то пенсия составит 50% от зарплаты за последние два года и дополнительно 1% за каждый последующий год выслуги.

В таком случае военный получит право на пенсию после 45 лет.

Что касается максимального возраста, то для военных и старшего офицерского состава он составляет 60 лет, а для генералов (высший офицерский состав) — 65 лет.

На какие пенсии могут рассчитывать военные с 1 ноября

Согласно правительственному постановлению, минимальный размер военной пенсии в Украине не может быть ниже 3,85 тыс. грн, однако ряд индексаций позволил этой категории получать от 8 тыс. грн

Тем, кто занимал руководящие должности и имеют необходимое количество стажа, начисляют от 14 тыс. грн.

Что касается военной пенсии по инвалидности, то, если гражданин подписал контракт и имеет статус человека с инвалидностью войны, ему предусмотрен процент от размера зарплаты. В частности, пенсия по инвалидности третьей группы составляет 60% от размера денежного обеспечения, второй группы — 80%, первой — 100% от зарплаты.

В случае если такой статус предоставят мобилизованному или срочнику при наличии минимального количества лет выслуги, то пенсию рассчитают как гражданскую, учитывая доход. Минимально для первой группы предусмотрена сумма в 15,34 тыс. грн, для второй — 12,39 тыс. грн, для третьей — 8,5 тыс. грн. Если сумма окажется меньше, чем "минималка", то государство должно предоставить доплату до минимального уровня.

Лица с инвалидностью армии получают меньшие пенсионные выплаты. В частности, матросы и солдаты срочной службы, а также рекруты могут рассчитывать на такие минимальные суммы:

для третьей группы — от 4,39 тыс. грн;

для второй группы — от 4,61 тыс. грн;

для первой группы — от 5,02 тыс. грн.

