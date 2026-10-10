Стаж могут не учесть при начислении пенсии: Корецкий объяснил, как подтвердить годы работы

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: УНИАН

Украинцы, утратившие трудовую книжку или не имеющие необходимых записей о работе, могут подтвердить страховой стаж другими документами, а в предусмотренных законом случаях — показаниями как минимум двух свидетелей. Это особенно актуально для людей, чьи документы остались на временно оккупированных территориях или были уничтожены в результате боевых действий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины.

Реклама

Как подтвердить стаж, если трудовой книжки нет

Прежде всего стоит проверить, есть ли сведения о работе в реестре застрахованных лиц. Страховой стаж за периоды после введения персонифицированного учета определяется по данным этого реестра, а за предыдущие годы — на основании документов в соответствии с законодательством.

Если в реестре нет необходимой информации или в трудовой книжке отсутствуют записи, можно предоставить другие документы, подтверждающие периоды работы. В частности, это могут быть:

справки или выписки с предприятия;

выписки из приказов о приеме на работу или увольнении;

личные счета и ведомости о выплате заработной платы;

письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении;

архивные документы и другие подтверждения трудовой деятельности.

Если получить документы невозможно, закон предусматривает отдельные случаи подтверждения стажа показаниями свидетелей. Такой порядок применяется, в частности, когда документы не сохранились в связи с чрезвычайными обстоятельствами или их невозможно получить из-за ликвидации предприятия, отсутствия архивных данных или военных действий. Условия зависят от конкретной ситуации.

Читайте также:

Когда стаж можно подтвердить с помощью двух свидетелей

Для подтверждения периода работы требуются как минимум два человека, которые работали вместе с заявителем на одном предприятии, в учреждении или организации либо в одной системе. Свидетели должны предоставить документы, подтверждающие их собственную работу за период, который они удостоверяют.

Особый порядок предусмотрен для ситуаций, когда предприятие расположено на временно оккупированной территории или в районе боевых действий, а документы повреждены или уничтожены в результате войны. В таких обстоятельствах показания свидетелей могут помочь подтвердить стаж, если необходимых сведений нет в реестре и невозможно получить другие документы.

Если свидетели подтверждают разные по продолжительности периоды работы, в стаж засчитывается период, в отношении которого имеется подтверждение как минимум от двух свидетелей.

Куда обращаться для подтверждения стажа

Для начала необходимо проверить информацию о трудовой деятельности в Пенсионном фонде Украины. Если данных недостаточно, следует выяснить, можно ли получить документы у бывшего работодателя, у его правопреемника или в архивном учреждении.

Если документы отсутствуют и закон допускает подтверждение стажа показаниями свидетелей, необходимо обратиться в орган Пенсионного фонда Украины и уточнить перечень документов для своей ситуации. Свидетелям также нужно подготовить документы, подтверждающие их личность и работу в соответствующий период.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам следует проверить оцифровку трудовых книжек и данные о страховом стаже в Пенсионном фонде. Сведения о трудовой деятельности могут понадобиться при оформлении пенсии. Если в электронном реестре не хватает информации, стоит заранее позаботиться о подтверждающих документах.

Также Новини.LIVE сообщали, кому необходимо оцифровать трудовую книжку и как это сделать через веб-портал Пенсионного фонда Украины. Особенно важно проверить записи о работе за периоды до 2004 года. В то же время отсутствие оцифрованной трудовой книжки само по себе не означает потерю страхового стажа.