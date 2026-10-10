Стаж можуть не врахувати при пенсії: Корецький пояснив як підтвердити роки роботи

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: УНІАН

Українці, які втратили трудову книжку або не мають необхідних записів про роботу, можуть підтвердити страховий стаж іншими документами, а в передбачених законом випадках — показаннями щонайменше двох свідків. Це особливо актуально для людей, чиї документи залишилися на тимчасово окупованих територіях або були знищені через бойові дії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прем’єр-міністра України.

Реклама

Як підтвердити стаж, якщо трудової книжки немає

Насамперед варто перевірити, чи є відомості про роботу в реєстрі застрахованих осіб. Страховий стаж за періоди після запровадження персоніфікованого обліку визначають за даними цього реєстру, а за попередні роки — на підставі документів відповідно до законодавства.

Якщо в реєстрі немає потрібної інформації або в трудовій книжці відсутні записи, можна надати інші документи, що підтверджують періоди роботи. Зокрема, це можуть бути:

довідки або виписки з підприємства;

витяги з наказів про прийняття на роботу чи звільнення;

особові рахунки та відомості про виплату заробітної плати;

письмові трудові договори й угоди з відмітками про їх виконання;

архівні документи та інші підтвердження трудової діяльності.

Якщо отримати документи неможливо, закон передбачає окремі випадки підтвердження стажу показаннями свідків. Такий порядок застосовують, зокрема, коли документи не збереглися через надзвичайні обставини або їх неможливо отримати через ліквідацію підприємства, відсутність архівних даних чи воєнні дії. Умови залежать від конкретної ситуації.

Читайте також:

Коли стаж можна підтвердити через двох свідків

Для підтвердження періоду роботи потрібні щонайменше двоє людей, які працювали разом із заявником на одному підприємстві, в установі чи організації або в одній системі. Свідки мають надати документи, що підтверджують їхню власну роботу за період, який вони засвідчують.

Особливий порядок передбачений для ситуацій, коли підприємство розташоване на тимчасово окупованій території або в районі бойових дій, а документи пошкоджені чи знищені внаслідок війни. За таких обставин показання свідків можуть допомогти підтвердити стаж, якщо потрібних відомостей немає в реєстрі та неможливо отримати інші документи.

Якщо свідки підтверджують різні за тривалістю періоди роботи, до стажу зараховують період, щодо якого є підтвердження щонайменше від двох свідків.

Куди звертатися для підтвердження стажу

Для початку потрібно перевірити інформацію про трудову діяльність у Пенсійному фонді України. Якщо даних недостатньо, варто з’ясувати, чи можна отримати документи в колишнього роботодавця, у його правонаступника або в архівній установі.

Якщо документи відсутні й закон дозволяє підтвердження стажу показаннями свідків, необхідно звернутися до органу Пенсійного фонду України та уточнити перелік документів для своєї ситуації. Свідкам також потрібно підготувати документи, які підтверджують їхню особу та роботу у відповідний період.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українцям варто перевірити оцифрування трудових книжок і дані про страховий стаж у Пенсійному фонді. Відомості про трудову діяльність можуть знадобитися під час оформлення пенсії. Якщо в електронному реєстрі бракує інформації, варто завчасно подбати про підтверджувальні документи.

Також Новини.LIVE повідомляли, кому потрібно оцифрувати трудову книжку та як це зробити через вебпортал Пенсійного фонду України. Особливо важливо перевірити записи про роботу за періоди до 2004 року. Водночас відсутність оцифрованої трудової книжки сама по собі не означає втрату страхового стажу.