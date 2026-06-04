Электронная трудовая книжка: сохранится ли стаж, если не оцифровать документ в Пенсионном фонде

Записи в трудовой книжке, человек работает за компьютером. Фото: УНИАН, Reuters. Коллаж: Новости.LIVE

В Украине до 10 июня 2026 года должна состояться цифровизация кадрового учета. Несмотря на то, что к дедлайну все ближе, для украинцев не будет жестких санкций, если они не оцифруют трудовые книжки до указанной даты. Впрочем, многих граждан волнует вопрос, сохранится ли приобретенный страховой стаж, если отсутствует электронная трудовая книжка.

Подробнее об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), передает Новини.LIVE.

Страховой стаж без електронной тровой книжки

В госструктуре утверждают, что украинцам не стоит поддаваться информационным манипуляциям, и хранить свои трудовые книжки до их оцифровки. В случае, если бумажная трудовая книжка не была оцифрована до 10 июня 2026 года — страховой стаж не потеряется .

"После завершения переходного периода для оцифровки сведений о трудовой деятельности работника органы ПФУ продолжат принимать и обрабатывать сканированные документы для формирования электронных трудовых книжек, или при назначении пенсии", — говорится в сообщении.

Как оцифровать трудовую книжку

Чтобы передать документы Пенсионному фонду, украинцы могут воспользоваться одним из трех вариантов:

Читайте также:

обратиться к работодателю;

сканировать и загрузить бумажную трудовую книжку, дипломы, военный билет, свидетельства или справки на веб-портале Пенсионного фонда Украины;

лично прийти в сервисный центр госучреждения.

Во время оцифровки данные из бумажной трудовой книжки вносят в электронный реестр ПФУ. Это важно для того, чтобы человек мог подтвердили свой стаж до 2004 года, поскольку информация о работе после 2004 года уже есть в электронных базах.

Как рассказывали Новини.LIVE, Верховная Рада может пересмотреть прожиточный минимум, минимальную зарплату и пенсию. Соответствующий законопроект зарегистрировали на сайте парламента. Если его поддержат, то изменения вступят в силу с 1 июля 2026 года.

Как сообщали Новини.LIVE, ВПЛ доступна субсидия на аренду жилья. Помощь назначается раз в полгода. Владельцам жилья, которые сдают жилье в аренду официально, компенсируют часть налогов.