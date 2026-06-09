До 10 июня нужно оцифровать трудовую книжку: что делать тем, кто просрочит

Пожилой мужчина, бумажная трудовая книжка. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

Украинцы, которые работали до 1 января 2004 года и до сих пор имеют бумажную трудовую книжку, должны подать ее для оцифровки в Пенсионный фонд. Именно 10 июня 2026 года завершается переходный период введения электронных трудовых книжек.

Об этом рассказывает Новости.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Украинцам, которые пропустят дедлайн, паниковать не стоит. В Пенсионном фонде успокоили: загрузить документы можно будет и после этой даты, а стаж не "сгорит".

Однако не медлите. Электронный формат — это ваша защита на случай, если бумажная книжка сгорит во время прилета или останется в оккупации.

Как перевести документ в "цифру" самостоятельно

Загрузить данные на портал ПФУ может как сам работник, так и его работодатель. Для этого понадобятся цветные скан-копии или четкие фото всех заполненных страниц бумажной книжки.

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Часто случается, что кадровики предприятия уже сделали это за вас. Проверить, оцифрован ли уже документ, можно на портале электронных услуг ПФУ, авторизовавшись через BankID или электронную подпись.

Для этого необходимо:

зайти в личный кабинет;

открыть раздел "Электронная трудовая книжка";

просмотреть вкладку "Скан-копии трудовой книжки";

проверить вкладку "Оцифрованная ЭТК".

Если трудовая утрачена из-за войны

Если оригинальная бумажная книжка сгорела, осталась в оккупации или в зоне боевых действий, её могут заменить трудовые договоры, официальные справки с работы, выписки из приказов или архивные сведения о выплате зарплаты.

Когда же предприятие уничтожено или находится в оккупации, подтвердить стаж помогут двое свидетелей. Это могут быть бывшие коллеги, которые работали вместе с вами.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что отдельные категории украинцев могут выйти на пенсию раньше. Такое право имеют участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины. Для них пенсионный возраст составляет 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин при наличии необходимого страхового стажа. Досрочно выйти на заслуженный отдых также могут некоторые родители.

Также Новини.LIVE сообщали, какие доплаты к пенсии назначаются автоматически. Речь идет о возрастных надбавках после 70, 75 и 80 лет (от 300 до 570 грн), а также доплате к минимальному уровню пенсии для отдельных категорий пенсионеров. В то же время ряд выплат нужно оформлять самостоятельно. Самая большая среди них - надбавка более 1000 грн за потребность в постороннем уходе, которая назначается людям с инвалидностью I группы и одиноким пенсионерам с соответствующими медицинскими показаниями.