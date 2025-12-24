Відео
Пенсійний рахунок в Ощаді — що необхідно знати біженцям

Пенсійний рахунок в Ощаді — що необхідно знати біженцям

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 06:01
В Ощадбанку дали пояснення біженцям щодо пенсійних рахунків — що варто знати
Людина тримає картку Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" пояснили громадянам, які перебувають за кордоном, чи дозволяють правила фінустанови відкривати пенсійні рахунки у дистанційному режимі. Відповідне питання має певні нюанси.

Про це йдеться в інформації державного банку, оприлюдненій у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Проблема з відкриттям пенсійних рахунків в Ощадбанку

На сторінці банку деякі громадяни, які перебувають за кордоном, пишуть, що зіткнулися з проблемою неможливості відкриття пенсійного рахунку в Ощадбанку дистанційно.

Жінка розповіла, що постала необхідність оформлення пенсії, проте оператор банку пояснив, що для цього необхідно самостійно прибути в офіс відділення.

Громадянка зауважила, що особистий візит для здійснення відповідної процедури наразі неможливий, тому попросила допомогти у відповідній ситуації.

Рекомендації Ощадбанку 

Представник фінустанови пояснив, що є певні особливості у питанні відкриття рахунків у державному банку. Зокрема, підтвердив, що для оформлення пенсії через Ощадбанк людина має прибути до відділення, дистанційної можливості для відкриття таких рахунків як пенсійний, соціальний чи зарплатний не передбачено.

Також фахівець назвав два варіанти, як уникнути особистого візиту до банку для відкриття рахунку. У віддаленому форматі дозволено відкривати:

  1. Валютні рахунки через мобільний Ощад, якщо вже наявний інший рахунок;
  2. Пенсійні рахунки у відділенні через довірену особу, якщо є відповідна довіреність.

Уточнити інші деталі щодо оформлення рахунків можна, зателефонувавши за номером банку: 0800210800.

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку зміняться тарифи з січня 2026 року. Нові комісії стосуватимуться пакетів "Моя картка", "MORE" та "Дитяча картка". 

Ще писали, що в Ощадбанку анонсували появу нового продукту для підтримки компаній, створених чи очолюваних жінками. Банк профінансує стартовий бізнес через франчайзинг на суму до 5 млн грн. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
