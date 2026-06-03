Пенсии начисляют неправильно: юрист назвал 4 ошибки Пенсионного фонда

Пенсионеры на улице, деньги в кошельках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие пожилые украинцы даже не подозревают, что получают меньше пенсии, чем могли бы. И дело не в низкой зарплате или недостаточном стаже, а в ошибках в пенсионном деле. Из-за этого около семи из десяти пенсионеров годами теряют деньги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пенсионного юриста Михаила Вулаха.

Он объясняет, что Пенсионный фонд руководствуется теми документами, которые есть в деле. Если человек не предоставил справку или не обратился с заявлением на перерасчет, эти сведения искать не будут.

Какие периоды могут не учесть

Чаще всего пенсионеры теряют деньги из-за того, что часть стажа просто не увидели при назначении пенсии. Ведь не было подтверждающих документов.

Речь идет о:

Читайте также:

срочной службе в армии;

обучение в вузах и техникумах до 2004 года;

периоды декретного отпуска;

уходе за ребенком;

работе во вредных условиях по Списку №1 и №2.

Почему занижают выплаты работающим пенсионерам

Обычно проблемы связаны с коэффициентом заработной платы. Именно от него зависит, какой будет пенсия.

Многие украинцы продолжают работать после выхода на заслуженный отдых. Однако ПФУ часто не пересматривает коэффициент зарплаты, включая в перерасчет только дополнительный стаж.

По словам Вулаха, для этого необходимо отдельно подавать заявление. В одном из случаев после такого перерасчета пенсия увеличилась на 554 гривны.

Работа в период пандемии и военного положения

Если украинцы работали неполный рабочий день, имели низкий доход или платили минимальный ЕСВ, это может негативно повлиять на коэффициент зарплаты и снизить размер пенсии.

Впрочем, этого можно избежать, если исключить неудачные месяцы из расчета. Закон это позволяет, но автоматически ПФУ ничего не будет делать.

Зарплата до 2000 года

Еще один резерв для повышения выплат — доходы до июля 2000 года. Тогда еще не существовало современной системы учета страховых взносов, поэтому информация о зарплате хранилась в архивах предприятий. Сегодня значительная часть архивов уже оцифрована.

По словам юриста, архивные справки могут подтвердить высокие зарплаты прошлых лет и повлиять на размер пенсии.

Могут ли после перерасчета уменьшить пенсию

Михаил Вулах уверяет, что бояться обращения в Пенсионный фонд не стоит. Если после нового расчета окажется, что сумма стала меньше, пенсионеру оставят предыдущий размер выплат.

Как сообщали Новини.LIVE, семьи погибших военных могут рассчитывать на повышенную пенсию. В 2026 году минимальная выплата выросла до 12 810 грн на человека. Речь идет о родителях, жене или муже, а также детях погибших военнослужащих.

Также Новини.LIVE рассказывали, какой будет пенсия при минимальной зарплате. Так, женщина со стажем 33 года и минимальной официальной зарплатой получит около 3 179 грн в месяц. В то же время для людей в возрасте от 65 лет государство гарантирует минимальную пенсионную выплату на уровне 3 758 грн. Увеличить сумму могут различные надбавки, в частности за сверхурочный страховой стаж.