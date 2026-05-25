Минимальная пенсия в Украине: кто может оформить 13 000 грн в 2026 году

В 2026 году в Украине отдельным категориям граждан предусмотрены дополнительные гарантии в виде повышенного уровня минимальной пенсии. Законодательство дает право на пенсионную выплату в почти 13 000 грн, тогда как минимальная пенсия по возрасту в стране для неработающих лиц составляет 2 595 грн.

Кому предоставлено право на повышенную пенсию в 2026 году

По информации Пенсионного фонда, в этом году усиленная финансовая поддержка предоставляется таким категориям граждан:

Для нетрудоспособных лиц, потерявших родных во время защиты страны от агрессии РФ; Для детей погибших военнослужащих, если вместо пенсии предоставляется государственная помощь.

В 2026 году таким группам граждан существенно пересмотрели уровень минимальной гарантированной финансовой поддержки. Весной начисляют по 12 810 грн, против 8 000 грн в прошлом году.

Такая минимальная пенсионная помощь предоставляется каждому нетрудоспособному члену семьи. А именно: для родителей, жены, мужа, а также для одного ребенка погибшего военнослужащего.

Также в этом году изменилась минимальная сумма финансовой поддержки для родных погибших военных, если пенсия назначена для двух и более лиц в семье, кроме нетрудоспособных родителей, жены/мужа, а социальную выплату — двум и более детям погибших защитников.

Теперь минимальная сумма пенсионной помощи составляет 10 020 грн на каждого человека в семье. В прошлом году для таких граждан предоставляли 6 100 грн.

Согласно планам правительства, с весны 2027 года соответствующие суммы пенсионной помощи для таких категорий украинцев будут подлежать ежегодной индексации.

Какие необходимы документы для оформления повышенной пенсии

По данным Пенсионного фонда, если граждане подлежат под вышеописанные условия, то имеют право обратиться за оформлением соответствующей помощи. Нужно написать заявление и подать специальный пакет документов:

лично в отделение ПФУ, Центр предоставления административных услуг;

через портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Выплаты назначат на основе представленных документов, в частности, нужны доказательства подтверждения родственных связей с погибшим военным, и, право на соответствующую господдержку. Граждане должны предоставить:

заявление с просьбой назначить пенсию по случаю потери кормильца;

паспорт гражданина (ID-карту);

идентификационный код;

свидетельство о заключенном браке;

свидетельство о смерти военнослужащего;

справку из части, где служил погибший боец, выписку из приказа об обстоятельствах смерти;

документ с указанием состава семьи/другие справки, удостоверяющие пребывание на содержании;

реквизиты банковского счета (IBAN).

Если смерть наступила из-за ранения, контузии или увечья во время боевых действий, нужно будет также добавить акт расследования соответствующего несчастного случая.

