Пенсия при минимальной зарплате в Украине: на какую сумму можно рассчитывать

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине значительная часть граждан получает официально заработную плату на уровне минимальной, тогда как размер пенсионных выплат на "заслуженном отдыхе" зависит именно от законного дохода, с которого уплачивались взносы в Пенсионный фонд в течение трудовой деятельности. Известно, какая сумма пенсии по возрасту будет при самой низкой зарплате.

Об этом рассказывает издание Новини.LIVE, ссылаясь на материалы ПФУ.

Право на оформление пенсии в Украине в 2026 году

Как отмечают в Пенсионном фонде, пенсия по возрасту каждого конкретного гражданина назначается на основе вычисления по специальной формуле. За счет индивидуальных показателей — даты оформления пенсии, имеющегося страхового стажа и официального дохода в течение карьеры — суммы будут различаться.

Речь идет о следующей формуле для осуществления расчета:

Пенсионная выплата = ЗП × КЗ × КС, где ЗП — средний размер заработной платы за последние три года перед выходом на пенсию (в 2026 году — 17 480 грн), КЗ — индивидуальный коэффициент собственной зарплаты, КС — коэффициент страхового стажа.

Весомую роль в вопросе оформления пенсии по возрасту играет количество официального стажа. В 2026 году пенсию по возрасту назначают при условии соблюдения следующих требований:

Читайте также:

Выход в 60 лет — 33 года страхового стажа и выше; Выход в 63 года — минимально 23 года страхового стажа; Выход в 65 лет — не менее 15 лет страхового стажа.

Какая будет пенсия при минимальной зарплате

Граждане могут ориентировочно определить размер будущей пенсии на "заслуженном отдыхе" благодаря пенсионному калькулятору. Для этого надо точно знать индивидуальные данные о возрасте, страховом стаже и официальном доходе. В частности, минимальная заработная плата в Украине составляет 8 647 грн в месяц в 2026 году.

Согласно полученным данным, если речь идет о выходе на пенсию по возрасту 60-летней женщины с официальным заработком на уровне минимальной зарплаты и необходимого стажа в 33 года, то пенсия будет составлять 3 179 грн.

Подсчет размера пенсии Источник: cost.ua/pension

В то же время, законодательство гарантирует, что лица, достигшие 65-летнего возраста, имеют право на гарантированную минимальную выплату, размер которой составляет 3 758 грн, даже если сумма пенсии меньше.

Конечная сумма также может зависеть от различных доплат. В частности, за сверхурочный стаж, который для мужчин составляет минимально 35 лет, а для женщин — 30 лет, доплачивают по 1% от пенсии за каждый год. Однако сумма не будет больше 1% от минимальной пенсии (2 595 грн). Каждый дополнительный год принесет дополнительно 25,95 грн. В частности, за десять лет сверх нормы начислят 259 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Пенсионный фонд может начислить доплату к пенсии в 25% от нынешнего показателя прожиточного минимума для нетрудоспособных. Получить соответствующую доплату сможет только одна особая категория украинцев.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что в мае несколько групп граждан получат повышенные пенсии. По данным Пенсионного фонда, в этом году предполагается начисление 12 810 грн, тогда как в среднем выплата пенсионеров составляет 7 236 грн.