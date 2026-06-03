Пенсії нараховують неправильно: юрист назвав 4 помилки Пенсійного фонду

Пенсіонери на вулиці, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Багато літніх українців навіть не підозрюють, що отримують меншу пенсію, ніж могли б. І справа не в низькій зарплаті чи недостатньому стажі, а у помилках в пенсійні справі. Через це близько семи з десяти пенсіонерів роками втрачають гроші.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пенсійного юриста Михайла Вулаха.

Він пояснює, що Пенсійний фонд керується тими документами, які є у справі. Якщо людина не надала довідку або не звернулася із заявою на перерахунок, ці відомості шукати не будуть.

Які періоди можуть не врахувати

Найчастіше пенсіонери втрачають гроші через те, що частину стажу просто не побачили під час призначення пенсії. Адже не було підтверджуючих документів.

Йдеться про:

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строкову службу в армії;

навчання у вишах та технікумах до 2004 року;

періоди декретної відпустки;

догляд за дитиною;

роботу в шкідливих умовах за Списком №1 та №2.

Чому занижують виплати працюючим пенсіонерам

Зазвичай проблеми пов'язані з коефіцієнтом заробітної плати. Саме від нього залежить, якою буде пенсія.

Багато українців продовжують працювати після виходу на заслужений відпочинок. Однак ПФУ часто не переглядає коефіцієнт зарплати, включаючи у перерахунок лише додатковий стаж.

За словами Вулаха, для цього необхідно окремо подавати заяву. В одному з випадків після такого перерахунку пенсія збільшилася на 554 гривні.

Робота у період пандемії та воєнного стану

Якщо українці працювали неповний робочий день, мали низький дохід або сплачували мінімальний ЄСВ, це може негативно вплинути на коефіцієнт зарплати і знизити розмір пенсії.

Втім цього можна уникнути, якщо виключити невдалі місяці з розрахунку. Закон це дозволяє, але автоматично ПФУ нічого не робитиме.

Зарплата до 2000 року

Ще один резерв для підвищення виплат — доходи до липня 2000 року. Тоді ще не існувало сучасної системи обліку страхових внесків, тому інформація про зарплату зберігалася в архівах підприємств. Сьогодні значну частину архівів вже оцифровано.

За словами юриста, архівні довідки можуть підтвердити високі зарплати минулих років і вплинути на розмір пенсії.

Чи можуть після перерахунку зменшити пенсію

Михайло Вулах запевняє, що боятися звернення до Пенсійного фонду не варто. Якщо після нового розрахунку виявиться, що сума стала меншою, пенсіонеру залишать попередній розмір виплат.

Як повідомляли Новини.LIVE, родини загиблих військових можуть розраховувати на підвищену пенсію. У 2026 році мінімальна виплата зросла до 12 810 грн на людину. Йдеться про батьків, дружину або чоловіка, а також дітей загиблих військовослужбовців.

Також Новини.LIVE розповідали, якою буде пенсія при мінімальній зарплаті. Так, жінка зі стажем 33 роки та мінімальною офіційною зарплатою отримає близько 3 179 грн на місяць. Водночас для людей віком від 65 років держава гарантує мінімальну пенсійну виплату на рівні 3 758 грн. Збільшити суму можуть різні надбавки, зокрема за понаднормовий страховий стаж.