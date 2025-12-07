Пенсии в более 25 тысяч сократят — каким категориям ограничат выплаты в 2026 году

Человек преклонного возраста. Фото: Freepik

В 2026 году несколько категорий украинских пенсионеров попадут под требование правительства по ограничению ежемесячных выплат. Сокращение коснется только тех граждан, чья выплата будет превышать максимальный размер.

Это предусмотрено принятым законопроектом "О Государственном бюджете-2026".

На кого распространится ограничение по пенсиям в 2026 году

Ограничение, прописанное в проекте государственного бюджета на следующий год, коснется граждан, получающих пенсии по специальным законам. Она предоставляется для нескольких категорий граждан:

Судьям — предоставление пенсий регулируется законом "О судоустройстве и статусе судей"; Прокурорам — регулируется законом "О прокуратуре"; Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС — начисление пенсии регулируется законом "О статусе и соцзащите граждан, пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС"; Военнослужащим, правоохранителям (работникам полиции, СБУ, ГБР и другим) — вопрос пенсий регулируется законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц"; Государственным служащим до проведения реформы и другим.

Ограничение коснется только тех граждан, чья ежемесячная выплата будет превышать 25,95 тыс. грн, то есть 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. Его размер в 2026 году утвержден на уровне 2,59 тыс. грн.

В этом году под действие нормы попало около 17,6 тысячи "специальных пенсионеров".

Не будут применять ограничения к пенсиям граждан, которые воюют на фронте или были участниками защиты Родины от российской агрессии с 2014 года.

Как будут работать пониженные коэффициенты

Урезание не коснется базовой части пенсии до 10 прожиточных минимумов. Понижающие коэффициенты распространятся только на излишек. А именно:

пенсия составляет 10-11 прожиточных минимумов: будут выплачивать с коэффициентом 0,5 (только 50% от этой части);

пенсия больше 11, однако не выше 13 прожиточных минимумов: будут начислять с коэффициентом 0,4 (выплачивать 40%);

пенсия от 13 до 17 прожиточных минимумов: будут выплачивать с коэффициентом 0,3 (30%);

пенсия от 17 до 21 прожиточного минимума: будут начислять с коэффициентом 0,2 (выплачивать 20%);

пенсия превышает 21 прожиточный минимум: будут выплачивать по самому низкому коэффициенту 0,1 (10%).

