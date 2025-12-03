Минимальная пенсия в Украине — каким группам граждан гарантируют выплаты до 14 тыс. грн

Человек держит деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине несколько категорий граждан имеют право на гарантированные повышенные пенсионные выплаты. В частности, в 2025 году двум категориям граждан могут начислять ежемесячно около 14 тыс. грн.

Повышенные пенсии для участников ликвидации катастрофы на ЧАЭС

Как отмечают в Пенсионном фонде, гарантированное на законодательном уровне минимальное пенсионное обеспечение в размере 13,98 тыс. грн (доля 80% от средней зарплаты) предусмотрено для граждан с инвалидностью — участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, если установлена причинная связь инвалидности с аварией.

Вопрос таких выплат регулирует закон 1584-IX "О внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".



Такая сумма предусмотрена для второй группы инвалидности, которая может быть связана с радиационным облучением, или с другими болезнями, возникшими в результате аварии. Устанавливают инвалидность и определяют причинную связь инвалидности с катастрофой на ЧАЭС экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица.

Также участники ликвидации со второй группой инвалидности имеют право не только на гарантированный минимальный размер пенсии, но и на дополнительный оплачиваемый отпуск в 14 рабочих дней в течение года.

Пенсии по инвалидности для военных в 14 тыс. грн

Также оформить повышенные выплаты имеют право некоторые военнослужащие с инвалидностью. В 2025 году минимальная пенсионная выплата не может быть ниже почти 14 тыс. грн для бойцов лиц со второй группой инвалидности.

Такие выплаты назначают в случае наступления инвалидности во время прохождения военной службы, однако не позднее трех месяцев после увольнения со службы или позже этого срока после увольнения, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения службы.

ПФУ ориентируется на законодательство, определяющее, какой должна быть военная пенсия по инвалидности. Выплата для второй группы должна составлять 80% от денежного обеспечения, если военнослужащий воевал. Если военный получил инвалидность во время войны, но не из-за боевых действий, то сумма выплаты будет меньше — 60% от размера денежного обеспечения.

По законодательству, независимо от того, где и как гражданин получил заболевание или увечье и соответствующий статус из-за войны, минимальная пенсия в Украине по инвалидности для второй группы не может быть меньше 13,82 тыс. грн.

