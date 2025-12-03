Минимальная пенсия в Украине — каким группам граждан гарантируют выплаты до 14 тыс. грн

Минимальная пенсия в 14 тыс. грн для двух групп — кто в списке
В Украине несколько категорий граждан имеют право на гарантированные повышенные пенсионные выплаты. В частности, в 2025 году двум категориям граждан могут начислять ежемесячно около 14 тыс. грн.
Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ)
Повышенные пенсии для участников ликвидации катастрофы на ЧАЭС
Как отмечают в Пенсионном фонде, гарантированное на законодательном уровне минимальное пенсионное обеспечение в размере 13,98 тыс. грн (доля 80% от средней зарплаты) предусмотрено для граждан с инвалидностью — участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, если установлена причинная связь инвалидности с аварией.
Вопрос таких выплат регулирует закон 1584-IX "О внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".
Такая сумма предусмотрена для второй группы инвалидности, которая может быть связана с радиационным облучением, или с другими болезнями, возникшими в результате аварии. Устанавливают инвалидность и определяют причинную связь инвалидности с катастрофой на ЧАЭС экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица.
Также участники ликвидации со второй группой инвалидности имеют право не только на гарантированный минимальный размер пенсии, но и на дополнительный оплачиваемый отпуск в 14 рабочих дней в течение года.
Пенсии по инвалидности для военных в 14 тыс. грн
Также оформить повышенные выплаты имеют право некоторые военнослужащие с инвалидностью. В 2025 году минимальная пенсионная выплата не может быть ниже почти 14 тыс. грн для бойцов лиц со второй группой инвалидности.
Такие выплаты назначают в случае наступления инвалидности во время прохождения военной службы, однако не позднее трех месяцев после увольнения со службы или позже этого срока после увольнения, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения службы.
ПФУ ориентируется на законодательство, определяющее, какой должна быть военная пенсия по инвалидности. Выплата для второй группы должна составлять 80% от денежного обеспечения, если военнослужащий воевал. Если военный получил инвалидность во время войны, но не из-за боевых действий, то сумма выплаты будет меньше — 60% от размера денежного обеспечения.
По законодательству, независимо от того, где и как гражданин получил заболевание или увечье и соответствующий статус из-за войны, минимальная пенсия в Украине по инвалидности для второй группы не может быть меньше 13,82 тыс. грн.
Ранее сообщалось, что ПФУ предупредил граждан о выполнении двух условий для приобретения права на выплаты с нового года. Речь идет о тех, кто проживает на оккупированных территориях или выехали оттуда.
Еще мы рассказывали, что в следующем году минимальная пенсия повысится на 234 грн, до 2 595 грн. Также предполагается индексация пенсий, однако ее процент пока неизвестен.
Читайте Новини.LIVE!