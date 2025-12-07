Пенсії у понад 25 тисяч скоротять — яким категоріям обмежать виплати у 2026 році

Людина похилого віку. Фото: Freepik

У 2026 році кілька категорій українських пенсіонерів потраплять під вимогу уряду щодо обмеження щомісячних виплат. Скорочення торкнеться лише тих громадян, чия виплата перевищуватиме максимальний розмір.

Це передбачено ухваленим законопроєктом "Про Державний бюджет-2026".

На кого пошириться обмеження щодо пенсій у 2026 році

Обмеження, прописане у проєкті державного бюджету на наступний рік, торкнеться громадян, які отримують пенсії за спеціальними законами. Вона надається для кількох категорій громадян:

Суддям — надання пенсій регулюється законом "Про судоустрій і статус суддів"; Прокурорам — регулюється законом "Про прокуратуру"; Ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС — нарахування пенсії регулюється законом "Про статус і соцзахист громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС"; Військовослужбовцям, правоохоронцям (працівникам поліції, СБУ, ДБР та іншим) — питання пенсій регулюється законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"; Державним службовцям до проведення реформи та іншим.

Обмеження торкнеться тільки тих громадян, чия щомісячна виплата перевищуватиме 25,95 тис. грн, тобто 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Його розмір у 2026 році затверджено на рівні 2,59 тис. грн.

Цьогоріч під дію норми потрапило приблизно 17,6 тисячі "спеціальних пенсіонерів".

Не будуть застосовувати обмеження до пенсій громадян, які воюють на фронті чи були учасниками захисту Батьківщини від російської агресії з 2014 року.

Як працюватимуть знижені коефіцієнти

Урізання не торкнеться базової частини пенсії до 10 прожиткових мінімумів. Знижувальні коефіцієнти поширяться тільки на надлишок. А саме:

пенсія становить 10-11 прожиткових мінімумів: виплачуватимуть з коефіцієнтом 0,5 (тільки 50% від цієї частини);

пенсія більша 11, проте не вище 13 прожиткових мінімумів: нараховуватимуть з коефіцієнтом 0,4 (виплачуватимуть 40%);

пенсія від 13 до 17 прожиткових мінімумів: виплачуватимуть з коефіцієнтом 0,3 (30%);

пенсія від 17 до 21 прожиткового мінімуму: нараховуватимуть з коефіцієнтом 0,2 (виплачуватимуть 20%);

пенсія перевищує 21 прожитковий мінімум: виплачуватимуть за найнижчим коефіцієнтом 0,1 (10%).

