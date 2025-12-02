Пенсии в Украине — ПФУ обнародовал два требования для сохранения права на выплаты

Мужчина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал два требования для сохранения права на пенсии с 2026 года. Потерять выплаты могут сразу несколько категорий граждан в случае несоблюдения правил.

Об этом говорится в сообщении одного из управлений ПФУ.

Реклама

Читайте также:

Два требования для сохранения права на пенсию

По информации Пенсионного фонда, граждане, проживающие на временно оккупированных территориях или выехавшие из таких районов, должны выполнить два главных условия, которые обезопасят от проблем с начислением выплат с нового года.

Речь идет о выполнении таких требований до конца декабря:

Необходимость прохождения процедуры видеоидентификации; Информирование ПФУ о неполучении пенсии от органов пенсионного обеспечения РФ.

Как подтвердить личность и сообщить об отсутствии выплат РФ

Пройти видеоидентификацию можно дистанционно следующими способами:

авторизовавшись в личном е-кабинете на портале ПФУ с помощью Дія.Підпису;

показав документы по видеоконференцсвязи с фондом;

обратившись в зарубежное дипломатическое учреждение в стране пребывания. Необходимо предоставить документ, удостоверяющий факт того, что человек жив, и отправить в ПФУ.

Известить о неполучении пенсии от органов пенсионного обеспечения РФ можно:

в личном кабинете на портале Пенсионного фонда через раздел "Дистанционное информирование", необходимо поставить отметки о неполучении пенсии от РФ;

в заявлении о назначении/перерасчете пенсии, которое можно подать в личном кабинете портала ПФУ в разделе "О пенсионном обеспечении";

во время процедуры видеоидентификации (устно сообщить о факте неполучения пенсии специалисту фонда).

Зарегистрироваться на видеоидентификацию можно через:

сервис портала е-услуг ПФУ "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи";

контакт-центр ПФУ по номерам:

0800 503 753;

(044) 281 08 70;

(044) 281 08 71.

Лично, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда.



Ранее мы писали, что в Украине около четверти людей продолжают работать на пенсии. В ПФУ уточнили, когда могут удержать до 20% пенсионной выплаты.

Еще мы рассказывали, по каким нормам определяется размер пенсии. Сумма формируется на основе заработка и продолжительности страхового стажа.