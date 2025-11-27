Выплату пенсий некоторым украинцам могут прекратить — перечень оснований

Пожилая женщина получает пенсию на почте. Фото: УНИАН

Несмотря на полномасштабную войну и сложную экономическую ситуацию, украинцам продолжают выплачивать пенсии и другую социальную помощь. Однако в некоторых случаях украинцы могут потерять выплаты.

Об основаниях для прекращения пенсии рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

При каких обстоятельствах можно остаться без пенсии

Выплату пенсии могут приостановить как территориальные органы Пенсионного фонда, так и суд, руководствуясь положениями статьи 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Закон определяет ряд оснований, при которых пенсионные выплаты могут быть остановлены, среди них:

установление факта, что пенсия была назначена на основе документов с ложными или неточными сведениями;

проживание пенсионера за пределами Украины в течение определенного времени, если иное не определено международными соглашениями, ратифицированными Верховной Радой;

подача пенсионером заявления о прекращении получения пенсии в связи с временным проживанием за границей;

смерть пенсионера, его объявление умершим или признание без вести пропавшим в установленном законодательством порядке;

присвоение лицу статуса пропавшего без вести при особых обстоятельствах в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

невыплата пенсии в течение шести месяцев подряд по любым причинам;

отсутствие прохождения обязательной физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством.

Возможно ли возобновить выплаты

Восстановление пенсионных выплат осуществляется территориальным органом Пенсионного фонда в течение десяти дней после установления всех необходимых оснований и устранения причин, повлекших прекращение назначения.

Если же во время проверки выявлены недостоверные данные в документах, на основании которых было определено или осуществлялось начисление пенсии, Пенсионный фонд принимает решение о пересмотре размера и законных оснований для ее выплаты.

Такой пересмотр проводится в соответствии с требованиями Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" без учета недействительных или ложных сведений.

