Выплату пенсий некоторым украинцам могут прекратить — перечень оснований

Пенсии в Украине — в каких случаях выплату могут прекратить
Несмотря на полномасштабную войну и сложную экономическую ситуацию, украинцам продолжают выплачивать пенсии и другую социальную помощь. Однако в некоторых случаях украинцы могут потерять выплаты.
Об основаниях для прекращения пенсии рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.
При каких обстоятельствах можно остаться без пенсии
Выплату пенсии могут приостановить как территориальные органы Пенсионного фонда, так и суд, руководствуясь положениями статьи 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Закон определяет ряд оснований, при которых пенсионные выплаты могут быть остановлены, среди них:
- установление факта, что пенсия была назначена на основе документов с ложными или неточными сведениями;
- проживание пенсионера за пределами Украины в течение определенного времени, если иное не определено международными соглашениями, ратифицированными Верховной Радой;
- подача пенсионером заявления о прекращении получения пенсии в связи с временным проживанием за границей;
- смерть пенсионера, его объявление умершим или признание без вести пропавшим в установленном законодательством порядке;
- присвоение лицу статуса пропавшего без вести при особых обстоятельствах в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";
- невыплата пенсии в течение шести месяцев подряд по любым причинам;
- отсутствие прохождения обязательной физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством.
Возможно ли возобновить выплаты
Восстановление пенсионных выплат осуществляется территориальным органом Пенсионного фонда в течение десяти дней после установления всех необходимых оснований и устранения причин, повлекших прекращение назначения.
Если же во время проверки выявлены недостоверные данные в документах, на основании которых было определено или осуществлялось начисление пенсии, Пенсионный фонд принимает решение о пересмотре размера и законных оснований для ее выплаты.
Такой пересмотр проводится в соответствии с требованиями Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" без учета недействительных или ложных сведений.
