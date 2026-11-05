Пожилая женщина кладет деньги в кошелек. Фото: Новини.LIVE

Украинские пенсионеры могут не получить привычное зачисление на банковскую карту из-за проблем со счетом или приостановки пенсионных выплат. В то же время отсутствие денег не всегда означает, что Пенсионный фонд приостановил начисления. Есть несколько способов проверить причину и добиться возобновления выплат.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения ПФУ.

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Почему пенсия не поступает на банковскую карту

Если в привычный день пенсионные деньги не появились на счете, прежде всего нужно выяснить, начислил ли Пенсионный фонд выплату за соответствующий месяц.

Среди возможных причин проблем с поступлением средств:

Пенсию временно приостановили. Такое решение может быть принято, в частности, из-за непрохождения обязательной физической идентификации или неполучения назначенной пенсии в течение шести месяцев подряд.

Проблемы с банковским счетом. Карта может быть заблокирована, а банк может не зачислить средства по техническим причинам.

Изменились условия получения выплат. При определенных обстоятельствах пенсию могут перевести с банковского счета на выплату через почтовое отделение.

Невыполнение требований для отдельных категорий пенсионеров. В частности, это касается физической идентификации и подтверждения необходимой информации для граждан, проживающих на временно оккупированных территориях или за рубежом.

В то же время важно различать отсутствие движения средств на счете и прекращение выплаты пенсии. Например, для пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях, законодательство предусматривает отдельное условие об отсутствии расходных операций по счету в течение шести месяцев подряд.

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Как проверить, почему не пришла пенсия

Первый шаг — обратиться в Пенсионный фонд Украины и выяснить, была ли начислена выплата за текущий месяц.

Проверить информацию можно несколькими способами:

лично в любом сервисном центре ПФУ;

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;

по телефону, позвонив на горячую линию учреждения.

Если Пенсионный фонд подтвердит, что пенсия начислена, но деньги не поступили, нужно обратиться в банк. Там следует выяснить, нет ли ограничений по счету, блокировки карты или других препятствий для зачисления средств.

Как возобновить пенсию, если выплаты приостановили

Если выяснилось, что Пенсионный фонд приостановил выплаты, пенсионеру необходимо устранить причину такого решения и подать заявление о возобновлении пенсии.

Для этого можно лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ на территории Украины, предъявить документ, удостоверяющий личность, и подать соответствующее заявление.

В предусмотренных законодательством случаях возобновление возможно после прохождения физической идентификации. В частности, её можно осуществить посредством видеоконференцсвязи или авторизации в личном кабинете Пенсионного фонда с помощью "Дія.Підпису".

По информации ПФУ, решение о возобновлении выплаты принимается в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и установления оснований для возобновления пенсии.

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