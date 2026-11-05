Жінка похилого віку кладе гроші в гаманець. Фото: Новини.LIVE

Українські пенсіонери можуть не отримати звичне зарахування на банківську картку через проблеми з рахунком або припинення пенсійних виплат. Водночас відсутність грошей не завжди означає, що Пенсійний фонд зупинив нарахування. Є кілька способів перевірити причину та домогтися поновлення виплат.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення ПФУ.

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Чому пенсія не надходить на банківську картку

Якщо у звичний день пенсійні гроші не з'явилися на рахунку, насамперед потрібно з'ясувати, чи нарахував Пенсійний фонд виплату за відповідний місяць.

Серед можливих причин проблем із надходженням коштів:

Пенсію тимчасово припинили. Таке рішення можуть ухвалити, зокрема, через непроходження обов'язкової фізичної ідентифікації або неотримання призначеної пенсії протягом шести місяців поспіль.

Проблеми з банківським рахунком. Картка може бути заблокована, а банк може не зарахувати кошти через технічні обставини.

Змінилися умови отримання виплат. За певних обставин пенсію можуть перевести з банківського рахунку на виплату через поштове відділення.

Не виконані вимоги для окремих категорій пенсіонерів. Зокрема, це стосується фізичної ідентифікації та підтвердження необхідної інформації для громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном.

Водночас важливо розрізняти відсутність руху коштів на рахунку та припинення пенсії. Наприклад, для пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях, законодавство передбачає окрему умову щодо відсутності видаткових операцій за рахунком протягом шести місяців поспіль.

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Як перевірити, чому не прийшла пенсія

Перший крок — звернутися до Пенсійного фонду України та з'ясувати, чи було нараховано виплату за поточний місяць.

Перевірити інформацію можна кількома способами:

особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ;

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;

за допомогою телефонного звернення на гарячу лінію установи.

Якщо Пенсійний фонд підтвердить, що пенсію нараховано, але гроші не надійшли, потрібно звернутися до банку. Там слід з'ясувати, чи немає обмежень щодо рахунку, блокування картки або інших перешкод для зарахування коштів.

Як поновити пенсію, якщо виплати зупинили

Якщо з'ясувалося, що Пенсійний фонд припинив виплати, пенсіонеру потрібно усунути причину такого рішення та подати заяву про поновлення пенсії.

Для цього можна особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ на території України, пред'явити документ, що посвідчує особу, та подати відповідну заяву.

У передбачених законодавством випадках поновлення можливе після проходження фізичної ідентифікації. Зокрема, її можна здійснити через відеоконференцзв'язок або авторизацію в особистому кабінеті Пенсійного фонду за допомогою Дія.Підпису.

За інформацією ПФУ, рішення про поновлення виплати ухвалюють протягом 10 днів після з'ясування обставин та встановлення підстав для відновлення пенсії.

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