Реформа пенсійних фондів: що буде з накопиченнями українців

Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні готують оновлення правил добровільного пенсійного забезпечення. Законопроєкт пропонує змінити вимоги до управління накопиченнями, контролю за фондами та інформування учасників. Для українців це означає нові правила роботи з власними коштами, які вони відкладають на додаткову пенсію в майбутньому.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Що змінять у системі добровільних пенсій

НКЦПФР підтримала пакет законодавчих змін, який має оновити систему добровільного пенсійного забезпечення в Україні. Йдеться про три законопроєкти — №15570 "Про добровільні пенсійні фонди", №15571 щодо змін до Податкового кодексу та №15572 змін до Цивільного кодексу.

Документи зареєстрували у Верховній Раді 28 серпня 2026 року. Станом на 24 вересня їх опрацьовують парламентські комітети, тому остаточні правила ще можуть змінитися.

Основний законопроєкт №15570 передбачає перехід до нової моделі добровільних пенсійних фондів. Чинні недержавні пенсійні фонди мають поступово трансформуватися відповідно до нових вимог.

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Одна з головних змін стосується управління коштами учасників. Для пенсійних компаній пропонують встановити сучасні вимоги до корпоративного управління, внутрішнього контролю, управління ризиками та внутрішнього аудиту.

Також замість формального переліку дозволених інвестицій пропонують застосовувати принцип "розсудливої особи". Він передбачає, що під час інвестування мають враховувати насамперед довгострокові інтереси учасників, а самі активи — диверсифікувати для зниження ризиків.

Для людини це важливо тому, що внески до добровільного пенсійного фонду можуть залишатися в системі роками. Відповідно, правила управління цими коштами та контроль за установами безпосередньо стосуються збереження накопичень.

Українці мають бачити, куди йдуть їхні гроші

Окремий блок реформи стосується інформації для учасників фондів. За задумом НКЦПФР, людина повинна чітко розуміти, де зберігаються її пенсійні кошти, хто ними управляє, як вони інвестуються та який результат дають такі вкладення.

Тобто учасник добровільного пенсійного фонду має отримувати більше інформації про власні накопичення та операції з ними.

За даними НКЦПФР, станом на кінець І кварталу 2026 року в Реєстрі недержавних пенсійних фондів налічувалося 54 НПФ. Із них 47 здійснювали діяльність, а загальна кількість учасників становила 889,2 тисячі. Загальна вартість активів цих фондів — 7,07 млрд грн.

Що буде з оподаткуванням накопичень

Разом із реформою фондів пропонують змінити норми Податкового кодексу. Окремий законопроєкт №15571 має визначити правила оподаткування добровільних пенсійних фондів, їхніх вкладників, учасників та вигодонабувачів.

Це означає, що фінансові умови для добровільних пенсійних накопичень також можуть змінитися. Водночас остаточні положення залежать від подальшого розгляду законопроєктів у парламенті.

Чи потрібно українцям щось робити вже зараз

Поки що нові правила не запроваджені, тому безпосередньо змінювати свої пенсійні накопичення через цю реформу українцям не потрібно.

Зараз законопроєкти перебувають на етапі парламентського опрацювання. Якщо їх ухвалять, чинні добровільні пенсійні фонди мають перейти до нової моделі роботи за визначеними правилами.

Для майбутніх вкладників головна зміна полягає у спробі зробити систему більш прозорою та посилити вимоги до управління коштами. Водночас сама реформа не означає автоматичного збільшення суми пенсійних накопичень: їхній результат залежатиме від внесків, умов фонду та ефективності інвестування.

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