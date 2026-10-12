Пенсии в Украине: какой нужно иметь стаж и зарплату для выплаты в размере 12 000 грн

Пожилая женщина за компьютером. Фото: Freepik

В 2026 году Пенсионный фонд Украины (ПФУ) выплачивает некоторым гражданам 12 000 грн установленной законом пенсии. На такие выплаты имеют право те, кто соответствовал двум ключевым требованиям: относительно необходимого количества страхового стажа и высокой официальной заработной платы, получаемой в ходе трудовой деятельности.

О том, при каких условиях фонд предоставляет такой уровень выплат, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Какие требования для получения права на пенсию

В Украине действуют довольно строгие правила для тех, кто желает получать значительные выплаты на "заслуженном отдыхе". Они касаются как трудовой активности на протяжении жизни, так и уровня официального дохода, с которого уплачивались взносы в Пенсионный фонд.

В частности, в этом году для того, чтобы оформить пенсионные выплаты с 60-летнего возраста, необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Соответствующие требования к стажу ежегодно ужесточаются. В целом ПФУ назначает выплаты с такого возраста на основании следующего количества страхового стажа:

С 60 лет — необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа; С 63 лет — минимально нужно иметь 23 лет страхового стажа; С 65 лет — необходимо иметь как минимум 15 лет страхового стажа.

ПФУ рассчитывает суммы пенсии по возрасту по следующей формуле:

Пенсия = ЗП × КЗ × КС, где:

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ЗП — средняя заработная плата за три года до оформления пенсии;

КЗ — индивидуальный коэффициент заработной платы гражданина;

КС — коэффициент приобретенного страхового стажа.

При каких условиях ПФУ может начислить 12 000 грн

Для начисления пенсии в размере 12 000 грн необходимо иметь достаточно значительный официальный доход. В частности, если речь идет об оформлении пенсии мужчиной в 60 лет по общим правилам, то требования следующие:

Страховой стаж — не менее 33 лет;

Официальный заработок — на уровне 33 200 грн.

Требования к заработной плате для такого уровня пенсии могут отличаться, если гражданин имеет особый статус, предусматривающий дополнительные выплаты.

Расчет. Источник: cost.ua/pension

В частности, доплаты за "особые заслуги" могут колебаться от 23% до 35% от прожиточного минимума. Также ПФУ назначает незначительные надбавки за статусы "ветеран войны" или "почетный донор".

Кроме того, мужчинам со стажем свыше 35 лет и женщинам — свыше 30 лет — фонд выплачивает определенные суммы за каждый дополнительный год сверхурочного стажа.

Каждый гражданин может проверить свои данные и расчет пенсии с помощью пенсионного калькулятора. Для этого необходимо иметь информацию о возрасте, стаже и размере заработной платы. Данные можно посмотреть в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПФУ может не зачесть страховой стаж из-за допущенных ошибок и исправлений в записях. Обратиться за перерасчетом можно, если есть документальное подтверждение стажа. При необходимости граждане могут обжаловать решение фонда в административном порядке или в суде.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Украине в этом году некоторым пенсионерам предусмотрена ежемесячная доплата к пенсии в размере 5 670 грн. Соответствующие выплаты назначаются, в частности, за особые заслуги. Такое право имеют несколько категорий лиц. Пенсию устанавливают в виде надбавки к основному размеру пенсии.