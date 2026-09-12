Пенсии в сентябре: украинцам доступны несколько видов надбавок от 600 грн

Пожилой мужчина под дождем. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года в Украине несколько категорий граждан смогут оформить надбавки к пенсии. Речь идет о суммах от 23% до 35% от уровня прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в этом году этот показатель составляет 2 595 грн). Известно, кто имеет право обратиться в Пенсионный фонд и какие документы для этого необходимы.

О правилах начисления надбавок рассказывают Новини.LIVE.

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Кто имеет право на надбавки к пенсии в сентябре

Претендовать на дополнительные выплаты смогут граждане определенных профессий, а также лица, добившиеся значительных достижений в некоторых сферах. Согласно действующему законодательству, речь идет о пенсии за особые заслуги перед Украиной. Начисление происходит в рамках закона №1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Обратиться за доплатами могут граждане, получившие специальные статусы. А именно:

Герои Украины, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, четырьмя орденами, лица с званием "народный"; Ветераны войны, награжденные за личное мужество в защите страны; Выдающиеся спортсмены, космонавты, члены летно-испытательных экипажей; Лица, удостоенные государственных наград, почетных званий и премий; Матери, воспитавшие от пяти детей до шестилетнего возраста (а также одинокие отцы); Борцы за независимость страны и реабилитированные жертвы репрессий.

Надбавку в виде пенсии за особые заслуги устанавливают к основным видам пенсии:

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пенсия по возрасту;

пенсия по инвалидности;

пенсия в случае потери кормильца;

пенсия за выслугу лет.

Размеры надбавок за особые заслуги

Надбавки к пенсионным выплатам за особые заслуги зависят от имеющегося специального статуса. Размеры колеблются от 23% до 35% от уровня прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (минимальной пенсии), установленного на начало января года.

Поскольку в 2026 году в госбюджете был заложен более высокий показатель, то, соответственно, выросла сумма надбавки.

Сейчас, в зависимости от процента, размер составляет от 597 до 908 грн. Такая надбавка выплачивается ежемесячно, однако, если пенсионер одновременно имеет право на несколько видов таких надбавок, то ему предоставят только одну на выбор (самую крупную по размеру).

Как оформить надбавку к пенсии в сентябре

Соответствующие надбавки за особые заслуги назначает Пенсионный фонд. Такие выплаты начисляются со дня обращения или с даты приобретения гражданином соответствующего права, если такое обращение подано не позднее года.

Для этого необходимо:

написать заявление о назначении пенсии;

приложить документы, подтверждающие особые заслуги;

в случае назначения пенсии в связи с потерей кормильца необходимо дополнительно приложить документы, подтверждающие родственные связи, и справку о смерти;

если документов не хватит, то их можно предоставить в течение трех месяцев.

Если получатель пенсии за особые заслуги умрет, то его родственники могут оформить часть выплаты на себя. При таких условиях размер надбавки будет меньше: 70–90% от суммы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что этой осенью по сравнению с 2025 годом отдельным категориям населения предоставляются усиленные социальные гарантии. В прошлом году минимальный уровень пенсионных выплат составлял 8 000 грн, а сейчас равен 12 810 грн. Для этого также необходимо иметь специальный статус.

Еще Новини.LIVE писали, какой будет пенсия при наличии всего 15 лет стажа и минимальной пенсии. Оформить выплаты можно будет значительно позже, в 65 лет. Если человек получал доход на уровне "минималки", то пенсия составит 1 421 грн, однако государство должно будет доплатить разницу между прожиточным минимумом и этой суммой.