Пенсия на 4 810 грн выше: кому из украинцев предоставят повышенные выплаты в сентябре

Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года в Украине по сравнению с прошлым годом отдельные категории населения получат расширенные социальные гарантии в виде повышенного минимального уровня пенсионных выплат. В частности, если прошлой осенью некоторым начисляли 8 000 грн, то сейчас выплачивают не менее 12 810 грн. Для этого необходимо иметь специальный статус.

О том, кто может претендовать на повышенные пенсии, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кому из пенсионеров предоставляется усиленная помощь в 2026 году

В этом году на особую поддержку могут рассчитывать родственники военных, погибших при защите страны от агрессии со стороны РФ.

В период военного положения членам семей погибших (умерших) военнослужащих предоставляется пенсия в связи с потерей кормильца в увеличенном размере.

В соответствии с законом № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", такие граждане могут рассчитывать на выплаты, если боец погиб при следующих обстоятельствах:

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в период прохождения военной службы;

в течение трех месяцев после увольнения со службы;

после истечения трех месяцев вследствие травмы, контузии или заболевания, полученных во время несения службы.

Аналогичное право предоставляется семьям военнослужащих, получивших статус пропавших без вести при защите страны от агрессии РФ. Согласно нормам законодательства, такие лица приравниваются к семьям погибших в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В 2026 году повышенные выплаты начисляются:

нетрудоспособным членам семей, потерявшим близких при защите родины;

для детей погибших военнослужащих, если вместо пенсии им предоставляется государственная помощь.

Год назад таким категориям граждан выплачивали 8 000 грн, а сейчас они получают на 4 810 грн больше. Правительство повысило минимальную гарантированную финансовую поддержку до 12 810 грн.

Такая сумма минимальной пенсионной помощи предоставляется каждому нетрудоспособному члену семьи, в частности родителям, женам или мужьям, а также одному ребенку погибшего военнослужащего.

Увеличилась и минимальная сумма поддержки семей погибших бойцов в случаях, когда пенсия назначается для двух и более членов семьи, кроме нетрудоспособных родителей и супруга или супруги, а также в случае предоставления социальной помощи двум и более детям погибших военнослужащих.

В сентябре прошлого года такие лица получали не менее 6 100 грн, а сейчас выплата увеличилась на 3 920 грн. В настоящее время каждому члену семьи начисляется по 10 020 грн.

Согласно решению правительства, соответствующие выплаты будут подлежать индексации каждой весной.

Как оформить повышенную пенсию в сентябре

В случае потери защитника родственники должны лично обратиться за назначением пенсионной помощи, подав заявление и документы:

в отделение Пенсионного фонда/Центр предоставления административных услуг;

на портале электронных услуг ПФУ.

Назначение пенсии в случае потери кормильца произойдет на основании представленных:

заявления о назначении такого вида пенсии;

паспорта/ID-карты;

налогового номера;

свидетельства о браке;

свидетельства о смерти военнослужащего;

справки из воинской части/выписки из приказа, где указаны обстоятельства смерти;

документов, подтверждающих состав семьи и то, что они находились на содержании военнослужащего.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в сентябре Пенсионный фонд начислит одной категории граждан доплату в размере 50% от уровня минимальной пенсии. Таким правом наделены военнослужащие, находящиеся на заслуженном отдыхе и при этом содержащие нетрудоспособных родственников. Для этого важно, чтобы такие лица не получали никаких других государственных выплат.

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