Пенсии в Украине: какая будет сумма при условии 15 лет стажа и минимальной зарплаты

Пожилая женщина и мужчина в центре столицы. Фото: Новини.LIVE

В Украине пенсию по возрасту назначают при наличии определенного страхового стажа по достижении 60, 63 или 65 лет, а ее размер зависит от уровня официального дохода. В частности, известно, предусмотрено ли пенсионное обеспечение при наличии 15 лет стажа, кто может оформить пенсию и какова будет ее сумма в 2026 году.

Об этом сообщает редакция Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Какие правила действуют для пенсии по возрасту в 2026 году

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", оформление пенсии по возрасту предусмотрено не для всех, а в 2026 году еще и ужесточились требования к необходимому количеству страхового стажа за один год.

В настоящее время выход на пенсию возможен при соблюдении следующих показателей:

Для выхода на пенсию в 60 лет — необходимо иметь минимум 33 года стажа;

Для выхода на пенсию в 63 года — требуется наличие 23 лет стажа.

В то же время, если у человека всего 15 лет страхового стажа, то оформить пенсию можно будет только в 65 лет.

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При соблюдении этого требования ПФУ далее определит размер будущей пенсии на основе следующей формулы:

Пенсия = заработная плата × коэффициент стажа (количество отработанных лет, умноженное на оценку одного года страхового стажа и поделенное на 12 месяцев).

Граждане могут самостоятельно определить ориентировочный размер пенсии с помощью пенсионного калькулятора.

В частности, если женщина получала официальную заработную плату на уровне минимальной во время трудовой деятельности, а страховой стаж составляет 15 лет, то она сможет претендовать на пенсию в размере 1421 грн.

Расчет размера пенсии. Источник: cost.ua



В то же время государство должно "дотянуть" до уровня прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2 595 грн в месяц.

Какая будет выплата, если стаж меньше минимально необходимого

Если страховой стаж составляет менее 15 лет, то, как правило, Пенсионный фонд назначает гражданам социальную пенсию. Однако выплата предоставляется при соблюдении следующих условий:

Человек достиг соответствующего возраста или получил инвалидность. "Возрастная" помощь назначается с 65 лет, а для лиц с инвалидностью — с момента установления медкомиссией определенной группы;

Отсутствует какая-либо другая пенсия или государственная помощь по разным законам;

Соответствует критерию малообеспеченности, когда среднемесячный совокупный доход семьи за полгода не превышает прожиточного минимума для граждан, утративших трудоспособность, — 2 595 грн, за исключением лиц с инвалидностью I группы и детей.

Сумма помощи определяется в виде процента от действующего прожиточного минимума и группы получателя. Речь идет о следующих основных параметрах:

100% — для одного ребенка, человека с инвалидностью I группы и женщины-"матери-героини"; 80% — для лиц с инвалидностью II группы; 60% — для лиц с III группой инвалидности; 30% — для лиц, достигших 65 лет, без стажа.

В случае, если размер выплаты меньше прожиточного минимума, государство обязано доплатить разницу в виде ежемесячной адресной помощи.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что Пенсионный фонд начисляет гражданам выплаты при условии соблюдения четких правил. Если же их нарушить, то сумму выплат могут без предупреждения сократить или приостановить. Такое может произойти, если не уведомить ПФУ об изменениях в персональных данных. На обновление отведено всего 10 дней.

Также Новини.LIVE писали, что в сентябре ПФУ начислит специальные надбавки к пенсиям для украинских женщин. Некоторые из них смогут рассчитывать на долю в размере 35% от минимальной пенсии. Такие доплаты возможны, если женщина имеет особые заслуги перед Украиной. Надбавка предоставляется отдельно от основного размера пенсии по возрасту или пенсии по инвалидности.

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