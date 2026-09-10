Доплата 50% от минимальной пенсии: кто может получить и список документов

Пожилой мужчина. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году нормы украинского пенсионного законодательства предусматривают выплату в связи с рядом жизненных обстоятельств в основном незначительных надбавок к пенсиям, при этом отдельной категории граждан может выплачиваться 50% от минимальной пенсии в стране. Такая доплата начисляется исключительно при выполнении определенных условий.

О том, кто может оформить соответствующую доплату в сентябре, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кто может получить половину минимальной пенсии

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), только одной категории граждан может быть назначена доплата в размере 50% от суммы минимальной пенсии в 2026 году. Такое право имеют бывшие военнослужащие при условии содержания нетрудоспособных родственников, тогда как обычные граждане при аналогичных обстоятельствах (содержание несовершеннолетних) могут получить лишь 150 грн.

Условия начисления таких доплат прописаны в законе № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

По данным ПФУ, государство гарантирует надбавки военнослужащим рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, за исключением тех, кто несет срочную службу.

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Назначаются доплаты к следующим видам пенсий:

к пенсии за выслугу лет — для тех, кто уже не работает;

к пенсии по инвалидности — для тех, кто имеет инвалидность I–III группы.

Однако назначить дополнительную сумму можно только при условии соблюдения четких правил. Такие надбавки предусмотрены только для тех граждан, которые не получают других видов государственной поддержки. Речь идет о:

Пенсии по возрасту;

Социальной помощи для тех, кто лишен права на пенсию;

Социальной выплате для лиц с инвалидностью;

Помощи лицам с инвалидностью с детства/детям с инвалидностью;

Социальной помощи для детей (для одиноких матерей/отцов).

В случае одновременного права на пенсию и различные виды социальной помощи гражданин сможет выбрать только одну.

Как определяется размер надбавки к пенсии

Согласно нормам законодательства, надбавка для неработающих военных пенсионеров на содержание нетрудоспособных установлена на уровне 50% от прожиточного минимума (минимальной пенсии) по состоянию на 1 января календарного года.

В 2026 году прожиточный минимум для таких категорий граждан вырос с 2 361 грн до 2 595 грн. В связи с этим увеличилась сумма надбавки. В сентябре размер доплаты составляет 1 297 грн.

Какие документы необходимы для оформления надбавки

Чтобы оформить выплаты, необходимо собрать специальный пакет документов и подать его вместе с заявлением в Пенсионный фонд. При этом обратиться можно в любое отделение. В списке:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

документ, подтверждающий родственные связи (паспорт/свидетельство о браке, судебное решение/свидетельство о рождении);

подтверждение факта совместного проживания по месту жительства;

документ, подтверждающий отсутствие работы/деятельности, которая может приносить доход, а также прохождение военной службы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что если у гражданина есть только 15 лет страхового стажа, то выйти на заслуженный отдых он сможет лишь в 65 лет. Размер выплаты будет зависеть от официальной зарплаты. При условии, что женщина получала доход на уровне минимальной зарплаты, она сможет претендовать на пенсию в размере 1 421 грн. При этом государство должно доплатить разницу до прожиточного минимума, установленного на начало года.

Также Новини.LIVE сообщали, что ПФУ может блокировать пенсионные счета. В частности, если выплату приостановили из-за непрохождения процедуры идентификации, то сначала необходимо ее пройти и обратиться в фонд с заявлением о возобновлении выплат. Для людей, находящихся за границей, предусмотрена возможность отправить заявление и документы по почте на адрес ПФУ. Фонд должен принять решение о возобновлении выплат в течение 10 дней.