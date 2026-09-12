Пенсії у вересні: українцям доступні кілька видів надбавок від 600 грн

Чоловік похилого віку під дощем. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року в Україні кілька категорій громадян зможуть оформити надбавки до пенсії. Йдеться про суми від 23% до 35% від рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (цьогоріч показник становить 2 595 грн). Відомо, хто має право звернутися до Пенсійного фонду та які необхідні документи.

Про правила нарахування доплат розповідають Новини.LIVE.

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Хто має право на надбавки до пенсії у вересні

Претендувати на додаткові суми коштів зможуть громадяни певних професій та за наявності значних досягнень у деяких сферах. За чинним законодавством, йдеться про пенсію за особливі заслуги перед Україною. Нарахування відбувається у рамках закону №1767-III "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Звернутися за доплатами можуть громадяни, які отримають спеціальні статуси. А саме:

Герої України, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, від чотирьох орденів, особи зі званням "народний"; Ветерани війни, нагороджені за особисту мужність у захисті країни; Видатні спортсмени, космонавти, члени льотно-випробувальних екіпажів; Особи, яким надали держнагороди, почесні звання та премії; Матері, які виховали від п’яти дітей до шестирічного віку (а також самотні батьки); Борці за незалежність країни та реабілітовані жертви репресій.

Надбавку у вигляді пенсії за особливі заслуги встановлюють до основних видів пенсії:

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пенсія за віком;

пенсія з інвалідності;

пенсія у разі втрати годувальника;

пенсія за вислугу років.

Розміри доплат за особливі заслуги

Надбавки до пенсійних виплат за особливі заслуги залежать від наявного спеціального статусу. Розміри коливаються від 23% до 35% від рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (мінімальної пенсії), встановленого на початок січня року.

Оскільки у 2026 році у Держбюджеті було закладено вищий показник, то, відповідно, зросла сума надбавки.

Зараз, залежно від відсотка, розмір становить від 597 до 908 грн. Така надбавка є щомісячною, однак, якщо пенсіонер одночасно має право на кілька видів таких доплат, то нададуть лише одну на вибір (найбільшу за розміром).

Як оформити надбавку до пенсії у вересні

Відповідні надбавки за особливі заслуги призначає Пенсійний фонд. Такі виплати встановлюють з дня звернення чи з дати набуття відповідного права громадянином, якщо таке звернення подав не пізніше року.

Для цього потрібно:

написати заяву про призначення пенсії;

додати документи, що підтвердять особливі заслуги;

у разі призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника потрібно буде додатково додати документи щодо родинних відносин, довідку про смерть;

якщо документів не вистачатиме, то їх можна додати протягом трьох місяців.

Якщо отримувач пенсії за особливі заслуги помре, то його рідні можуть оформити частину виплати на себе. За таких умов розмір надбавки буде меншим: 70-90% від суми.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що цієї осені порівняно з 2025 роком окремим категоріям населення надають посилені соцгарантії. Торік мінімальний рівень пенсійних виплат становив 8 000 грн, а зараз дорівнює 12 810 грн. Для цього також необхідно мати спецстатус.

Ще Новини.LIVE писали, яка буде пенсія за наявності лише 15 років стажу та мінімальної пенсії. Оформити виплати можна буде значно пізніше, у 65 років. Якщо людина отримувала дохід на рівні "мінімалки", то пенсія становитиме 1 421 грн, проте держава муситиме доплатити різницю між прожитковим мінімумом та цією сумою.