Пенсии в Украине: кому ПФУ может назначить спецнадбавку в 35%

Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году украинские граждане при наличии оснований могут оформить различные надбавки к базовому уровню пенсии при выходе на заслуженный отдых. В частности, особой категории населения Пенсионный фонд Украины (ПФУ) должен предоставить доплату в размере 35% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

О том, кому фонд может начислить такую доплату к пенсии, пишет издание Новини.LIVE.

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Какой статус гарантирует 35% надбавку к пенсии в 2026 году

По информации Пенсионного фонда, речь идет о специальной надбавке к пенсионным выплатам для граждан, имеющих особые заслуги перед государством. В соответствии с законом №1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", 35% от минимальной пенсии предоставляются гражданам, имеющим статус многодетной матери или отца.

Согласно ему, специальная надбавка предоставляется гражданам, имеющим не менее пяти детей и воспитавшим их до шести лет, либо имеющим такое же количество усыновленных детей.

Такая "надбавка" считается отдельной пенсией, которая начисляется дополнительно к основной пенсионной выплате, на которую гражданин имеет право:

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пенсии по возрасту;

пенсии за выслугу лет;

пенсии по инвалидности;

пенсии в связи с потерей кормильца.

В законе указано: если в случае смерти матери или лишения ее родительских прав детей до указанного возраста воспитывал отец, то право на пенсию за особые заслуги должно предоставляться ему. Также при таких обстоятельствах учитываются дети, усыновленные в установленном законом порядке.

Какие размеры надбавок к пенсиям многодетным

Согласно законодательству, размер выплаты может ежегодно меняться, поскольку привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, который Кабмин может пересматривать.

В 2026 году, в частности, наличие пяти детей даст право на 35% от прожиточного минимума, то есть 908 грн. А также:

Шесть детей — 36% (934 грн);

Семь детей — 37% (960 грн);

Восемь детей — 38% (986 грн);

Девять детей — 39% (1012 грн);

Десять детей — 40 % (1038 грн).

В случае увеличения размера прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность, территориальные органы Пенсионного фонда должны произвести перерасчет пенсии за особые заслуги.

В случае смерти получательницы доплату могут оформить члены семьи в размере 70% от суммы на одного нетрудоспособного человека или 90% — для двух и более.

Как оформить пенсию за особые заслуги

Для оформления пенсии за особые заслуги перед Украиной необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда.

Там надо подать заявление об установлении (перерасчете) пенсии за особые заслуги. Его можно подать как в электронной, так и в бумажной форме.

Заявление территориальный орган Пенсионного фонда должен рассмотреть и в 10-дневный срок со дня его подачи с необходимыми документами (паспортом, идентификационным кодом, информацией, подтверждающей воспитание детей и наличие статуса многодетного) принять решение об установлении или об отказе в установлении доплаты.

Не позднее чем через три дня после принятия решения территориальный орган Пенсионного фонда должен выдать или направить лицу уведомление об установлении или отказе с указанием причин отказа и порядка обжалования решения.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие предусмотрены основания для назначения Пенсионным фондом пожизненных пенсий. Она считается одним из видов выплат, зависящих от ряда факторов, в частности, достижения пенсионного возраста, наличия достаточного стажа, факта установления инвалидности, а также наличия особых условий службы или деятельности.

Еще Новини.LIVE писали о том, что некоторые граждане имеют право претендовать на пенсионную выплату в размере не менее 4 050 грн или 4 213 грн. Речь идет об утвержденных государственных гарантиях. Чтобы ПФУ произвел начисление доплат, необходимо достичь 70-летнего возраста, а также иметь достаточный стаж, приобретенный в ходе трудовой деятельности.