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Главная Финансы Пенсионные надбавки: кому государство гарантирует 647 гривен

Пенсионные надбавки: кому государство гарантирует 647 гривен

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 06:10
Надбавки к пенсии: кому из украинцев доплачивают 647 грн ежемесячно
Пожилые люди, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государство предоставляет некоторым категориям граждан специальные социальные гарантии. Речь идет о начислении ежемесячных дополнительных выплат к пенсии и праве выйти на "заслуженный отдых" на несколько лет раньше, чем предусмотрено нормой общего пенсионного возраста.

О том, кто имеет право на соответствующие льготы, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому предусмотрена надбавка к пенсии в размере 647 грн

Претендовать на дополнительную государственную поддержку могут граждане при оформлении статуса "Участника боевых действий" (УБД), а также при наличии группы инвалидности вследствие войны. Вопрос предоставления выплат регулирует закон № 3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Согласно утвержденным нормам, к основному размеру пенсионной выплаты предусмотрено начисление доплаты в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии) на ежемесячной основе.

В 2026 году этот показатель составляет 2 595 грн, поэтому размер соответствующей доплаты равен 647 грн. В прошлом году прожиточный минимум составлял 2 361 грн, поэтому и надбавка была меньше — 590 грн.

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Минимальная гарантированная пенсия для участников боевых действий составляет около 5,5 тыс. грн в месяц в 2026 году. В прошлом году нижний предел находился на уровне 4 958 грн.

Кроме того, участникам боевых действий начисляется ещё одно небольшое денежное пособие в размере 40 грн в соответствии с законом "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны".

Каковы условия оформления пенсии для УБД

Также участникам боевых действий предусмотрена возможность оформления пенсии раньше, чем другим гражданам. В 2026 году этим правом можно воспользоваться при наличии следующего страхового стажа:

  • для мужчин — с 55 лет, при наличии не менее 25 лет стажа;
  • для женщин — с 50 лет, при наличии не менее 20 лет стажа.

Также среди преимуществ для УБД — в случае возвращения на военную службу выплату пенсии не прекратят. В то же время, после окончательного увольнения сумму пенсионной выплаты пересчитают с учетом дополнительных лет службы.

При обращении в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) за оформлением пенсии гражданину со статусом УБД необходимо подготовить и подать следующий пакет документов (копии):

  • заявление и паспорт;
  • идентификационный код;
  • трудовая книжка/документы о стаже или прохождении службы;
  • удостоверение УБД;
  • справка о заработной плате;
  • справка об участии в мероприятиях по обороне страны и защите от военной агрессии РФ;
  • фотография (для оформления пенсионного удостоверения в случае его отсутствия).

Еще Новини.LIVE сообщали, что максимальные пенсии назначаются при исключительных условиях труда. Их могут получить те, кто работал в условиях, опасных для здоровья, а также при несении службы в силовых органах. Несмотря на действие ограничительных коэффициентов на время военного положения, закон позволяет претендовать на размер пенсии в 25 950 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, кто сможет получить право на пенсию в размере 16 500 грн в июле. На повышенную государственную поддержку могут претендовать некоторые граждане из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которым установлена инвалидность, связанная с катастрофой. Такая сумма гарантируется с учетом всех надбавок и повышений.

выплаты пенсии деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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