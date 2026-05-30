Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Доплаты к пенсии в Украине: кому начисляют дополнительно 50%

Доплаты к пенсии в Украине: кому начисляют дополнительно 50%

Ua ru
Дата публикации 30 мая 2026 06:10
Пенсия станет больше: кто в Украине имеет право на дополнительную сумму в 50% и как оформить
Граждане пожилого возраста, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинское пенсионное законодательство предусматривает возможность назначения гражданам различных надбавок и доплат, которые могут существенно увеличить общий размер пенсии. Некоторые из них назначаются в автоматическом режиме, а некоторые требуют личного обращения. В частности, известно, кому можно оформить дополнительные 50% к собственной пенсионной выплате в 2026 году.

О том, кому предусматривается соответствующая возможность, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию пресс-службы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто может рассчитывать на доплату к пенсии в 50% в 2026 году

В перечне потенциально возможных надбавок к пенсии есть та, которую назначают неработающим военным-пенсионерам за содержание нетрудоспособных родных.

Вопрос предоставления дополнительной финансовой поддержки к пенсии регулирует закон №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Его нормы предусматривают, что соответствующая доплата может быть назначена к пенсиям военных рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава (исключение — срочная военная служба). Ее начисляют:

Читайте также:
  • пенсионерам, которые уже не работают — к пенсии за выслугу лет;
  • гражданам с группой инвалидности — к выплате по инвалидности.

Неработающим военным-пенсионерам за содержание каждого нетрудоспособного родного предоставляется право на надбавку к пенсионной выплате в размере 50% от прожиточного минимума (минимальной пенсии). В этом году показатель вырос с 2 361 грн до 2 595 грн, в связи с этим размер доплаты составляет 1 297 грн.

Однако право на нее может возникать при условии, что у таких родных:

  1. Нет обычной пенсии;
  2. Отсутствует соцпомощь лишенным права на пенсию;
  3. Нет соцвыплат для людей с инвалидностью;
  4. Отсутствует помощь лицам с инвалидностью с детства или детям с инвалидностью;
  5. Нет помощи для детей (одиноким матерям).

Согласно правилам, если у гражданина есть право на одновременное получение пенсии, разных видов помощи и на доплату за нетрудоспособных членов семьи, то разрешается выбрать только одну на выбор.

Правила оформления доплаты за нетрудоспособных родных

Бывшим военным, которые содержат нетрудоспособных родственников, нужно собрать несколько документов и подать заявление в любое отделение Пенсионного фонда. Речь идет о:

  • паспорте и налоговом коде;
  • документе, подтверждающем родственную связь (это может быть паспорт, свидетельство о рождении, о браке, решение суда);
  • данные о ведении совместного быта по одному адресу проживания;
  • документе, подтверждающем факт отсутствия у человека работы или деятельности, которая может приносить доход, и несения службы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто может рассчитывать на прибавку к пенсии в 10% от прожиточного минимума. Право на такую доплату предоставляет статус "Почетный донор Украины". В текущем году соответствующий показатель увеличился до 2 595 грн, а потому ежемесячная доплата теперь равна 259 грн.

Еще Новини.LIVE сообщали, назначается ли пенсия гражданам с десятью годами стажа. В ПФУ напомнили, что в этом году минимальный стаж для выхода на пенсию равен 15 лет. При таких условиях оформить пенсию можно в 65 лет. А меньший стаж даст право только на социальную помощь, а не на классическую пенсию.

выплаты пенсии деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации