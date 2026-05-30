Пенсия станет больше: кто в Украине имеет право на дополнительную сумму в 50% и как оформить

Граждане пожилого возраста, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинское пенсионное законодательство предусматривает возможность назначения гражданам различных надбавок и доплат, которые могут существенно увеличить общий размер пенсии. Некоторые из них назначаются в автоматическом режиме, а некоторые требуют личного обращения. В частности, известно, кому можно оформить дополнительные 50% к собственной пенсионной выплате в 2026 году.

О том, кому предусматривается соответствующая возможность, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию пресс-службы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто может рассчитывать на доплату к пенсии в 50% в 2026 году

В перечне потенциально возможных надбавок к пенсии есть та, которую назначают неработающим военным-пенсионерам за содержание нетрудоспособных родных.

Вопрос предоставления дополнительной финансовой поддержки к пенсии регулирует закон №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Его нормы предусматривают, что соответствующая доплата может быть назначена к пенсиям военных рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава (исключение — срочная военная служба). Ее начисляют:

Читайте также:

пенсионерам, которые уже не работают — к пенсии за выслугу лет;

гражданам с группой инвалидности — к выплате по инвалидности.

Неработающим военным-пенсионерам за содержание каждого нетрудоспособного родного предоставляется право на надбавку к пенсионной выплате в размере 50% от прожиточного минимума (минимальной пенсии). В этом году показатель вырос с 2 361 грн до 2 595 грн, в связи с этим размер доплаты составляет 1 297 грн.

Однако право на нее может возникать при условии, что у таких родных:

Нет обычной пенсии; Отсутствует соцпомощь лишенным права на пенсию; Нет соцвыплат для людей с инвалидностью; Отсутствует помощь лицам с инвалидностью с детства или детям с инвалидностью; Нет помощи для детей (одиноким матерям).

Согласно правилам, если у гражданина есть право на одновременное получение пенсии, разных видов помощи и на доплату за нетрудоспособных членов семьи, то разрешается выбрать только одну на выбор.

Правила оформления доплаты за нетрудоспособных родных

Бывшим военным, которые содержат нетрудоспособных родственников, нужно собрать несколько документов и подать заявление в любое отделение Пенсионного фонда. Речь идет о:

паспорте и налоговом коде;

документе, подтверждающем родственную связь (это может быть паспорт, свидетельство о рождении, о браке, решение суда);

данные о ведении совместного быта по одному адресу проживания;

документе, подтверждающем факт отсутствия у человека работы или деятельности, которая может приносить доход, и несения службы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто может рассчитывать на прибавку к пенсии в 10% от прожиточного минимума. Право на такую доплату предоставляет статус "Почетный донор Украины". В текущем году соответствующий показатель увеличился до 2 595 грн, а потому ежемесячная доплата теперь равна 259 грн.

Еще Новини.LIVE сообщали, назначается ли пенсия гражданам с десятью годами стажа. В ПФУ напомнили, что в этом году минимальный стаж для выхода на пенсию равен 15 лет. При таких условиях оформить пенсию можно в 65 лет. А меньший стаж даст право только на социальную помощь, а не на классическую пенсию.