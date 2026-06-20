Надбавки до пенсії: кому з українців доплачують 647 грн щомісяця

Громадяни похилого віку, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Держава надає деяким категоріям громадян спеціальні соціальні гарантії. Йдеться про нарахування щомісячних додаткових виплат до пенсії та право вийти на "заслужений відпочинок" на кілька років раніше від норми для загального пенсійного віку.

Про те, хто має право на відповідні преференції, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому передбачена надбавка до пенсії у 647 грн

Претендувати на додаткову державну підтримку можуть громадяни у разі оформлення статусу "Учасника бойових дій" (УБД), а також за наявності групи інвалідності внаслідок війни. Питання надання виплат регулює закон №3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцзахисту".

Згідно із затвердженими нормами, передбачається нарахування до основого розміру пенсійної виплати доплати у 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії) на щомісячній основі.

У 2026 році показник становить 2 595 грн, а тому частка відповідної доплати дорівнює 647 грн. Минулого року прожитковий мінімум був на рівні 2 361 грн, а тому й надбавка була меншою — 590 грн.

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Мінімальна гарантована пенсія для учасників бойових дій становить близько 5,5 тис. грн на місяць у 2026 році. Минулого року нижня межа перебувала на рівні 4 958 грн.

Окрім того, для УБД нараховують ще одну невелику грошову допомогу у 40 грн відповідно до закону "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни".

Які умови оформлення пенсії для УБД

Також учасникам бойових дій передбачається надання можливості оформлення пенсії раніше, ніж іншим громадянам. У 2026 році таким правом можна скористатися за наявності наступного страхового стажу:

для чоловіків — з 55 років, якщо мають щонайменше 25 років стажу;

для жінок — з 50 років, за наявності мінімум 20 років стажу.

Також серед переваг для УБД — у разі повернення на військову службу, виплату пенсії не припинять. Водночас, після остаточного звільнення суму пенсійної виплати перерахують на основі додаткових років служби.

Під час звернення до Пенсійного фонду України (ПФУ) за оформленням пенсії громадянину зі статусом УБД потрібно підготувати та подати такий пакет документів (копії):

заява та паспорт;

ідентифікаційний код;

трудова книжка/документи про стаж чи проходження служби;

посвідчення УБД;

довідка про зарплату;

довідка про участь у заходах із оборони країни та захисту через воєнну агресію РФ;

фото (для оформлення пенсійного посвідчення за його відсутності).

Ще Новини.LIVE розповідали, що максимальні пенсії призначають за виняткові умови роботи. Їх можуть отримати ті, хто працював за небезпечних обставин для здоров’я, у разі несення служби у силових органах. Попри дію коефіцієнтів обмеження на час воєнного стану, закон дозволяє претендувати на розмір пенсії 25 950 грн.

Також Новини.LIVE повідомляли, хто зможе отримати право на пенсію у 16 500 грн у липні. На підвищену держпідтримку можуть претендувати деякі громадяни з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яким встановлено інвалідність, що пов’язана з катастрофою. Таку суму гарантують з урахуванням усіх надбавок та підвищень.