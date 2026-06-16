Минимальная пенсия в размере 16 500 грн: кому начислят повышенные суммы в июле

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начислит части населения повышенную минимальную пенсию в июле 2026 года. Если сейчас стандартный гарантированный государством минимум составляет 2 595 грн, то отдельная категория граждан сможет претендовать на минимальную пенсию в размере 16 500 грн.

О том, кто может оформить такие выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

Кто получит право на пенсию в размере 16 500 грн в июле

На повышенную ежемесячную государственную поддержку могут претендовать некоторые украинцы из числа участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, которым установлена инвалидность, связанная с аварией.

Вопрос предоставления соответствующих выплат регулируется нормами закона 1584-ІХ "О внесении изменений в закон «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

В частности, на сумму в 16 500 грн в 2026 году с учетом всех доплат и повышений имеют право лица с инвалидностью второй группы.

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Законодательство предусматривает установление минимального размера пенсии в процентах в зависимости от уровня средней заработной платы в стране, с которой были уплачены страховые взносы за предыдущий год. В этом году показатель составляет 20 653 грн. Он является базовым для соответствующих расчетов. В зависимости от группы инвалидности гражданам предоставляют следующие доли от зарплаты:

Для первой группы — 100 процентов Для второй группы — 80 процентов Для третьей группы — 60 процентов

В соответствии с законом, в минимальные гарантированные суммы для таких граждан также входят:

надбавки;

повышения;

дополнительные пенсии;

целевая денежная помощь;

сумма индексации и другие доплаты;

компенсации к пенсиям, кроме выплат за особые заслуги перед родиной.

Как пояснили в ПФУ, в 2026 году действует особый порядок расчета таких пенсий. В частности, если лицо будет иметь право на расчет выплаты из пятикратного размера минимальной заработной платы, то будет применен коэффициент 2,09334, что повлияет на окончательный размер выплат.

Кому из граждан предоставляют вторую группу инвалидности

Нормы законодательства предусматривают, что вторая группа инвалидности (ЧАЭС) может быть установлена исключительно специализированной радиологической Медико-социальной экспертизой (МСЭК) для лиц, у которых умеренное нарушение здоровья и есть ограничения в быту.

Установить вторую группу инвалидности могут при наличии стойких, выраженных функциональных нарушений в организме, ограничивающих:

способность к передвижению, используются вспомогательные средства;

выполнение некоторых видов трудовой деятельности;

ориентацию во времени и пространстве, только с помощью других граждан.

На основании справки МСЭК с причинно-следственной связью ЧАЭС можно оформить право на гарантированную повышенную минимальную пенсию и льготы. Для назначения таких пенсионных выплат необходимо обратиться в орган Пенсионного фонда, подав заявление и пакет документов, подтверждающих личность, стаж, доход и соответствующий статус.

Еще Новини.LIVE рассказывали, кому могут повысить выплаты в июле в связи с достижением определенного возраста. В Пенсионном фонде напомнили, что в этом году государство продолжает начислять ежемесячные возрастные доплаты для пенсионеров от 70 до более 80 лет в размере от 300 до 570 грн.

Также Новини.LIVE писали, что некоторые пожилые украинцы имеют право на ежемесячные доплаты в размере 800 грн. Такие суммы могут быть предоставлены при наличии статуса "ребенок войны". В соответствии с законодательными нормами, гражданам установлена надбавка в размере 30% от минимальной пенсии по возрасту.