Приостановка выплат ПФУ: из-за чего украинцев могут оставить без пенсии и как ее вернуть

Пенсионер. Фото: Новини.LIVE

Существуют случаи, когда Пенсионный фонд Украины имеет право приостановить выплату пенсии. В то же время это не означает, что человека навсегда лишили поддержки. Во многих случаях выплату можно возобновить, но для этого необходимо выполнить определенные условия и обратиться в Пенсионный фонд. Известно, по каким причинам чаще всего пенсионеров оставляют без денег и как их вернуть.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Юридический справочник для ВПЛ.

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Если пенсию не снимали полгода

Одно из оснований для прекращения выплаты — пенсионер не получал пенсию шесть месяцев подряд. Такое правило предусмотрено статьей 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Например, человек может длительное время не забирать пенсию в почтовом отделении. Если выплаты поступают на банковский счет, проблема также может возникнуть, когда пенсионер долго не осуществляет операций со счетом.

В такой ситуации пенсию не отменяют навсегда. После обращения человека и выяснения обстоятельств Пенсионный фонд может возобновить выплаты.

Что будет, если не пройти идентификацию

Еще одна причина приостановки выплат — непройденная физическая идентификация, если для конкретного пенсионера она является обязательной. Это касается, в частности, отдельных лиц, проживающих на временно оккупированных территориях или находящихся за пределами Украины. Для них государство использует идентификацию, чтобы подтвердить личность и убедиться, что пенсию получает именно ее законный получатель.

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Пройти идентификацию можно несколькими способами:

через "Дія.Підпис" в личном кабинете ПФУ;

с помощью видеоконференцсвязи с сотрудником Пенсионного фонда;

лично в сервисном центре ПФУ или в указанном банковском учреждении;

Что нужно сделать после переезда

Если человек переехал, лучше сообщить об этом в Пенсионный фонд, чтобы в пенсионном деле оставались актуальные данные. Перевести выплату по новому месту жительства можно через сервисный центр ПФУ. Заявление также можно подать онлайн через Портал электронных услуг Пенсионного фонда. Это особенно важно для людей, которые после начала войны сменили место жительства или получили статус ВПЛ.

Отдельные правила для пенсионеров из ВОТ

Для украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, действуют дополнительные требования. В частности, для продолжения выплат необходимо уведомить ПФУ о неполучении пенсии или страховых выплат от органов пенсионного обеспечения России, если такое требование распространяется на данное лицо.

Как восстановить пенсию, если ее приостановили

В первую очередь нужно выяснить, почему именно приостановили выплату. От этого зависит, что делать дальше. Если причина — длительное неполучение пенсии, необходимо обратиться в ПФУ с заявлением о возобновлении выплаты и документом, удостоверяющим личность. Сделать это можно лично в сервисном центре.

Если выплату приостановили из-за идентификации, сначала нужно пройти эту процедуру, а затем обратиться с заявлением о возобновлении. Для человека, находящегося за границей, предусмотрена возможность отправить заявление и необходимые документы по почте. ПФУ также допускает использование документа украинского дипломатического представительства, подтверждающего, что человек жив.

Решение о возобновлении выплат принимается в течение 10 дней.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как пенсионерам после выезда из ВОТ перевести пенсию на новый адрес. Если человек проживает на территории, подконтрольной Украине, выплату можно оформить по месту фактического проживания через ПФУ. Это также помогает актуализировать пенсионное дело и учесть правила ежегодной физической идентификации.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому могут начислить надбавку к пенсии за особые заслуги. Многодетные матери, воспитавшие не менее пяти детей до шести лет, могут получать от 35% до 40% прожиточного минимума. В 2026 году эта сумма составляет от 908 до 1 038 гривен в зависимости от количества детей, а для назначения доплаты необходимо обратиться в ПФУ.