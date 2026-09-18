Пенсия в размере 30% от заработной платы: кто имеет право и как оформить

Пожилая женщина на улице. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году Пенсионный фонд Украины (ПФУ) может начислять некоторым гражданам пенсию в размере не менее 30% от суммы заработной платы. Чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо соответствовать определенным требованиям и лично обратиться за оформлением гарантированного государством пенсионного обеспечения.

О том, когда закон предусматривает такой минимум, рассказывают Новини.LIVE.

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Кто имеет право на пенсию в размере 30% от суммы зарплаты

По информации главного управления Пенсионного фонда в Винницкой области, в этом году начисление минимальных выплат осуществляется в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

В частности, государство гарантирует выплату определенного процента от дохода родственникам военнослужащего в случае его гибели или смерти в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы.

При таких условиях закон предусматривает выплату пенсии в размере 30% от денежного довольствия родственникам умершего кормильца.

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"Если кормилец погиб (умер) в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы, пенсия рассчитывается в размере 30% от его денежного довольствия", — говорится в сообщении.

Пенсию в случае потери кормильца назначают каждому нетрудоспособному члену семьи, имеющему право на нее (детям до 18 лет или до 23 лет при условии дневного обучения). Детям-сиротам предоставляется право на пенсию до достижения 23 лет независимо от того, получают ли они образование или нет.

Другие случаи начисления пенсий в случае потери кормильца

В целом размер пенсии по потере кормильца-военнослужащего может достигать 70% суммы его денежного довольствия. Доля от зарплаты зависит от причины смерти.

Если военнослужащий умер (погиб) при исполнении служебных обязанностей, пенсия назначается в следующих размерах:

В размере 70% от денежного довольствия родителям (одному из родителей), супруге (супругу), одному ребенку (но не менее 12 810 грн);

По 50% от суммы денежного довольствия на каждого ребенка, если в семье двое и более детей (но не менее 10 020 грн).

Как подать заявление о назначении пенсии и необходимые документы

По информации ПФУ, родственники должны лично подать заявление о назначении пенсии по потере кормильца:

Если военнослужащий на момент смерти не получал пенсию, то необходимо обратиться в фонд через уполномоченный орган силовой структуры, в которой он проходил службу.

Если кормилец до смерти уже получал пенсию, то сразу в Пенсионный фонд.

При этом заявление о назначении пенсии несовершеннолетним или нетрудоспособным членам семьи кормильца должен подать законный представитель по месту жительства.

В базовый пакет документов должны входить:

Заявление о назначении пенсии;

Паспорт гражданина;

Идентификационный код заявителя;

Свидетельство о смерти кормильца/решение суда, выписка из Единого реестра досудебных расследований;

Документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении/свидетельство о браке);

Справка о составе семьи/документы, подтверждающие нахождение на содержании или совместное проживание;

Реквизиты банковского счета для начисления выплат;

Справка из учебного заведения (для детей в возрасте от 18 до 23 лет).

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в ПФУ разъяснили роль заработной платы в расчете пенсионных выплат по возрасту. Украинцам назвали документы, способные подтвердить доход в разные периоды трудовой деятельности. Также уточнили, какие минимальные суммы начисляются при соблюдении требований с применением специальной формулы.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Украине пенсия ограничивается минимальным и максимальным уровнем. Показатели зависят от прожиточного минимума, установленного на текущий год. В частности, максимальные 26 000 грн начисляются отдельным категориям работников, выплаты для которых определяются по специальным формулам, отличающимся от традиционного подхода к определению сумм пенсий по возрасту.