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Главная Финансы Повышенные минимальные пенсии: кто и как может получить 6 800 грн в ноябре

Повышенные минимальные пенсии: кто и как может получить 6 800 грн в ноябре

Ua ru
13 ноября 2026 06:10
Минимальные пенсии в Украине: кому ПФУ начислит от 6 800 грн в ноябре Новини.LIVE
Пожилой мужчина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начислит нескольким категориям граждан минимальную пенсию, размер которой составит от 6 800 грн. Для получения права на повышенные государственные гарантии необходимо оформить специальный статус на основании медицинских справок и обратиться в отделение фонда.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

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Кому предусмотрена повышенная пенсия в ноябре

По информации Пенсионного фонда, повышенные суммы получают пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, у которых имеется причинно-следственная связь между приобретенной инвалидностью и этим событием, а также дети с инвалидностью, связанной с последствиями аварии.

То есть речь не идет о непосредственных участниках ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС (ликвидаторах), для которых предусмотрены еще более высокие минимальные государственные гарантии. В соответствии со статьей 54 закона № 796-XII, правом на такие выплаты наделены граждане, которые не занимались ликвидацией последствий трагедии, однако подверглись воздействию радиации и получили инвалидность в результате аварии.

Речь идет о гражданах, проживавших на загрязненных территориях, эвакуированных или переселенных лицах, у которых медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) или экспертная группа по оценке повседневного функционирования подтвердила связь между болезнью или увечьем и аварией на АЭС.

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В эту категорию входят больные лучевой болезнью вследствие Чернобыльской аварии, которым установлена группа инвалидности, а также дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, которая также связана с последствиями катастрофы.

Назначение соответствующей пенсии происходит независимо от общего страхового стажа.

Размеры повышенных пенсий в 2026 году

Согласно постановлению правительства, минимальные пенсии по инвалидности, возникшей в результате увечья или заболевания вследствие Чернобыльской аварии, находятся на следующем уровне:

  • Для III группы и детей с инвалидностью — 6 813 грн;
  • Для II группы — 8 838 грн;
  • Для I группы — 11 048 грн.

В то же время для самих ликвидаторов аварии на АЭС с инвалидностью минимальные размеры выплат ещЕ выше. Они привязаны к средней зарплате за предыдущий год:

  • 20 653 грн — I группа;
  • 16 522 грн — II группа;
  • 12 392 грн — III группа.

Какие документы необходимы для оформления пенсии

Граждане, имеющие основания для оформления пенсии по инвалидности в связи с Чернобыльской катастрофой, должны подготовить следующие документы:

  1. Заявление и основные документы (заявление установленной формы, паспорт, идентификационный код);
  2. Чернобыльское удостоверение (лица, пострадавшего в результате катастрофы/удостоверение ребенка с инвалидностью);
  3. Медицинское заключение (выписка из акта осмотра медкомиссии/экспертной группы о присвоении группы инвалидности и подтверждении факта причинно-следственной связи инвалидности с аварией на Чернобыльской АЭС);
  4. Документы о заработной плате по желанию (справка о заработной плате за работу в зоне отчуждения, если гражданин работал там в 1986–1990 годах), поскольку размер пенсии может рассчитываться как сумма возмещения фактических убытков или как пятикратный размер минимальной заработной платы;
  5. Банковские реквизиты (справку из банка со счетом в формате IBAN для перечисления средств).

Подать документы можно следующими способами:

  • Удаленно на портале ПФУ (авторизовавшись на сайте электронных услуг фонда с помощью квалифицированной электронной подписи или "Дія.Підпису" в разделе "О пенсионном обеспечении");
  • Лично через сервисный центр (подав оригиналы документов в любое отделение фонда независимо от места регистрации);
  • Через местный Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Если пенсия уже была назначена ранее, то перерасчет таких выплат происходит автоматически в начале марта.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в Германии предусмотрена специальная доплата к пенсии для граждан, которые в течение трудовой деятельности получали невысокие доходы. Ее размер может достигать 500 евро в месяц. Для получения выплаты необходимо иметь не менее 33 лет стажа Grundrentenzeiten и соответствовать требованиям по размеру доходов.

Еще Новини.LIVE писали о том, что украинцы, получившие право на пенсию по возрасту, но пожелавшие работать после 60 лет, могут увеличить размер выплаты. О своЕм желании получать пенсию позже нужно заранее уведомить ПФУ, ведь в противном случае пенсию назначат автоматически, если трудовая книжка была оцифрована.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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