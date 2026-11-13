Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Надбавка к пенсии увеличится: кто из украинцев получит больше в 2027 году

Надбавка к пенсии увеличится: кто из украинцев получит больше в 2027 году

Ua ru
13 ноября 2026 16:35
Специальная доплата к пенсии в 2027 году: кто из украинцев получит больше денег Новини.LIVE
Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

В 2027 году многодетные матери могут получать более высокую ежемесячную надбавку к пенсии. Ее размер зависит от количества воспитанных детей и прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Если бюджетные показатели будут утверждены, максимальная доплата составит 1 151,20 грн, а перерасчет уже назначенных выплат Пенсионный фонд проведет автоматически.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Реклама

Кто имеет право на надбавку к пенсии за детей

В соответствии с Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", право на специальную доплату имеют матери, родившие пятерых или более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста.

При этом учитываются не только родные, но и официально усыновленные дети. Если мать умерла или была лишена родительских прав, а детей до шестилетнего возраста воспитывал отец, право на такую выплату может получить он.

Надбавку назначают дополнительно к пенсии по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Читайте также:

Сумма зависит от количества воспитанных детей. На пятерых детей предусмотрено 35 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. За каждого следующего ребенка добавляется еще один процентный пункт. Максимальный размер доплаты составляет 40% — для тех, кто воспитал десять и более детей.

Сколько будут доплачивать многодетным матерям в 2027 году

В проекте Государственного бюджета на 2027 год предусмотрено увеличение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 2 595 до 2 878 грн. Это на 283 грн больше, чем в 2026 году.

Поскольку размер надбавки за особые заслуги привязан к этому показателю, после его повышения должны вырасти и соответствующие пенсионные выплаты.

Если предложенные бюджетные показатели будут утверждены, суммы составят:

  • пять детей — 1 007,30 грн вместо 908,25 грн;
  • шестеро детей — 1 036,08 грн вместо 934,20 грн;
  • семеро детей — 1 064,86 грн вместо 960,15 грн;
  • восемь детей — 1 093,64 грн вместо 986,10 грн;
  • девять детей — 1 122,42 грн вместо 1 012,05 грн;
  • десять и более детей — 1 151,20 грн вместо 1 038 грн.

Таким образом, ежемесячная доплата может увеличиться примерно на 99–113 грн в зависимости от количества детей.

В то же время эти суммы пока не являются окончательными. Они рассчитаны на основе показателей проекта Госбюджета-2027. Окончательный размер надбавок будет зависеть от утверждения прожиточного минимума.

Нужно ли обращаться в ПФУ для перерасчета выплат

Пенсионеркам, которые уже получают надбавку за особые заслуги, не нужно повторно подавать заявление в связи с увеличением прожиточного минимума. В соответствии со статьёй 5 Закона Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" Пенсионный фонд осуществляет перерасчёт автоматически с даты установления нового показателя.

Иная ситуация у женщин, имеющих право на такую доплату, но ранее не оформлявших ее. Им необходимо обратиться в территориальный орган ПФУ с заявлением и документами, подтверждающими рождение или усыновление пяти и более детей и их воспитание до шестилетнего возраста.

Заявление можно подать в электронной или бумажной форме. Пенсионный фонд должен рассмотреть документы и принять решение о назначении выплаты или отказе в течение 10 дней после получения полного пакета документов.

Также закон предусматривает выплату части надбавки нетрудоспособным членам семьи в случае смерти ее получателя. Если такой член семьи один, размер составляет 70% надбавки умершего, если двое или более — 90%.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому в ноябре 2026 года могут назначить повышенную минимальную пенсию в размере от 6 800 грн. Речь идет о гражданах с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой, и детях с инвалидностью вследствие аварии. Для оформления выплат необходимо подтвердить соответствующий статус и подать необходимые документы в Пенсионный фонд.

Также Новини.LIVE сообщали, при каких условиях ПФУ может приостановить пенсионные выплаты мужчинам. В частности, отдельным гражданам в возрасте от 25 до 60 лет со второй или третьей группами инвалидности необходимо пройти повторную медицинскую экспертизу. Если не выполнить это требование без уважительных причин, выплаты могут быть временно приостановлены.

выплаты пенсии деньги доходы родители многодетных семей
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации