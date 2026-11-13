Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

В 2027 году многодетные матери могут получать более высокую ежемесячную надбавку к пенсии. Ее размер зависит от количества воспитанных детей и прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Если бюджетные показатели будут утверждены, максимальная доплата составит 1 151,20 грн, а перерасчет уже назначенных выплат Пенсионный фонд проведет автоматически.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Кто имеет право на надбавку к пенсии за детей

В соответствии с Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", право на специальную доплату имеют матери, родившие пятерых или более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста.

При этом учитываются не только родные, но и официально усыновленные дети. Если мать умерла или была лишена родительских прав, а детей до шестилетнего возраста воспитывал отец, право на такую выплату может получить он.

Надбавку назначают дополнительно к пенсии по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

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Сумма зависит от количества воспитанных детей. На пятерых детей предусмотрено 35 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. За каждого следующего ребенка добавляется еще один процентный пункт. Максимальный размер доплаты составляет 40% — для тех, кто воспитал десять и более детей.

Сколько будут доплачивать многодетным матерям в 2027 году

В проекте Государственного бюджета на 2027 год предусмотрено увеличение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 2 595 до 2 878 грн. Это на 283 грн больше, чем в 2026 году.

Поскольку размер надбавки за особые заслуги привязан к этому показателю, после его повышения должны вырасти и соответствующие пенсионные выплаты.

Если предложенные бюджетные показатели будут утверждены, суммы составят:

пять детей — 1 007,30 грн вместо 908,25 грн;

шестеро детей — 1 036,08 грн вместо 934,20 грн;

семеро детей — 1 064,86 грн вместо 960,15 грн;

восемь детей — 1 093,64 грн вместо 986,10 грн;

девять детей — 1 122,42 грн вместо 1 012,05 грн;

десять и более детей — 1 151,20 грн вместо 1 038 грн.

Таким образом, ежемесячная доплата может увеличиться примерно на 99–113 грн в зависимости от количества детей.

В то же время эти суммы пока не являются окончательными. Они рассчитаны на основе показателей проекта Госбюджета-2027. Окончательный размер надбавок будет зависеть от утверждения прожиточного минимума.

Нужно ли обращаться в ПФУ для перерасчета выплат

Пенсионеркам, которые уже получают надбавку за особые заслуги, не нужно повторно подавать заявление в связи с увеличением прожиточного минимума. В соответствии со статьёй 5 Закона Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" Пенсионный фонд осуществляет перерасчёт автоматически с даты установления нового показателя.

Иная ситуация у женщин, имеющих право на такую доплату, но ранее не оформлявших ее. Им необходимо обратиться в территориальный орган ПФУ с заявлением и документами, подтверждающими рождение или усыновление пяти и более детей и их воспитание до шестилетнего возраста.

Заявление можно подать в электронной или бумажной форме. Пенсионный фонд должен рассмотреть документы и принять решение о назначении выплаты или отказе в течение 10 дней после получения полного пакета документов.

Также закон предусматривает выплату части надбавки нетрудоспособным членам семьи в случае смерти ее получателя. Если такой член семьи один, размер составляет 70% надбавки умершего, если двое или более — 90%.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому в ноябре 2026 года могут назначить повышенную минимальную пенсию в размере от 6 800 грн. Речь идет о гражданах с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой, и детях с инвалидностью вследствие аварии. Для оформления выплат необходимо подтвердить соответствующий статус и подать необходимые документы в Пенсионный фонд.

Также Новини.LIVE сообщали, при каких условиях ПФУ может приостановить пенсионные выплаты мужчинам. В частности, отдельным гражданам в возрасте от 25 до 60 лет со второй или третьей группами инвалидности необходимо пройти повторную медицинскую экспертизу. Если не выполнить это требование без уважительных причин, выплаты могут быть временно приостановлены.