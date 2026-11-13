Военнослужащие ВСУ. Фото: Генштаб/Telegram

Украинские военнослужащие могут получить право на пенсию уже в 45 лет, даже если у них нет 25 лет военного стажа. Такая возможность предусмотрена для людей, которые совмещали службу в Силах обороны с работой в гражданском секторе. Для оформления выплат необходимо выполнить установленные законом требования относительно возраста, общего страхового стажа и продолжительности военной службы.

Об этом сообщил Сумской областной ТЦК и СП, передают Новини.LIVE.

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Когда военные могут выйти на пенсию в 45 лет

Военнослужащие могут оформить пенсию по смешанному стажу, даже если не накопили 25 лет военной выслуги. Такое право предусмотрено статьей 12 Закона Украины № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Этот механизм позволяет учесть не только годы службы, но и страховой стаж, полученный во время работы в гражданском секторе.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, военнослужащий должен соответствовать нескольким условиям:

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достичь 45-летнего возраста на момент увольнения со службы;

иметь не менее 25 лет страхового стажа;

накопить не менее 12 лет и 6 месяцев военной или иной предусмотренной законом службы;

уволиться со службы и относиться к категории лиц, на которых распространяются соответствующие нормы законодательства.

Перед оформлением пенсии следует проверить, соответствует ли конкретная ситуация всем требованиям. Закон также предусматривает отдельные исключения, которые могут повлиять на право получения выплат.

Как рассчитывается пенсия по смешанному стажу

Если человек 12 лет работал в гражданском секторе, а затем еще 13 лет проходил военную службу, его общий страховой стаж составит 25 лет, привели пример в Сумском ТЦК и СП.

По достижении 45-летнего возраста и увольнении со службы при соответствующих условиях такой военнослужащий может оформить пенсию по смешанному стажу.

Выплату рассчитывают по специальным правилам военного пенсионного законодательства. На ее размер влияют установленные законом показатели денежного довольствия и учтенный стаж.

При этом гражданскую зарплату не прибавляют непосредственно к военному денежному обеспечению при расчете пенсии.

Где оформить военную пенсию по смешанному стажу

Для оформления пенсии военнослужащему необходимо обратиться в уполномоченное подразделение соответствующего силового ведомства. Именно там оформляют необходимые документы и передают их для назначения выплат.

Пенсию назначает и выплачивает Пенсионный фонд Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПФУ может оставить некоторых мужчин без пенсий. Речь идет о гражданах в возрасте от 25 до 60 лет со второй и третьей группами инвалидности. Им необходимо подтвердить свое право на государственную поддержку.

Также Новини.LIVE писали о том, кто может получить невыплаченную пенсию умершего военнослужащего. Право на эти средства имеют члены семьи, проживавшие вместе с пенсионером на момент его смерти. Также выплату могут получить нетрудоспособные родственники, находившиеся на его иждивении.