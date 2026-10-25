Чоловік похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі громадяни мають право на нарахування різноманітних надбавок та доплат до базового рівня пенсії. Частина з них залежить від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Через це, починаючи з 1 січня 2027 року, деякі доплати можуть зрости, якщо парламентарі підтримають підвищення відповідного показника.

Про те, кому з нового року можуть почати доплачувати до пенсії 2 878 грн щомісяця, розповідають Новини.LIVE.

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У кого може зрости щомісячна доплата з 1 січня 2027 року

У проєкті закону "Про Державний бюджет на 2027 рік" уряд заклав певне підвищення прожиткового мінімуму для осіб непрацездатного віку. Це означає, що деякі фінансові надбавки для пенсіонерів можуть зрости.

До цього показника, зокрема, прив'язана щомісячна доплата для громадян із зон відселення після аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС). Зараз її нараховують у розмірі, що дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних людей, — 2 595 грн.

Правом на відповідні виплати наділені лише такі категорії осіб:

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Хто жив/працював у таких районах на момент аварії 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року; Хто має офіційний статус постраждалого через Чорнобильську катастрофу.

Кому не передбачена доплата до пенсії

Щомісячні надбавки не зможуть отримувати ті громадяни, які після трагедії залишили забруднені території, а потім повернулися. Також вони не передбачені тим, хто зареєструвався або почав проживати у відповідних районах після аварії.

У разі виїзду пенсіонера із зони відселення або влаштування на роботу за її межами, нарахування виплати має припинятися автоматично. Здійснення контролю відбувається через державні реєстри, зокрема:

Єдиний демографічний реєстр;

Реєстр соціального страхування.

Як може змінитися доплата через аварію на ЧАЕС

У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних зріс з 2 361 до 2595 грн, а тому розмір доплати нараховується підвищений.

Водночас з 2027 року очікується зростання рівня відповідного показника до 2 878 грн, згідно з даними проєкту закону "Про Державний бюджет".

З огляду на це, якщо народні обранці підтримають відповідну ініціативу, то надбавка до пенсії громадян із зон відселення після аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) підвищиться до 2 878 грн.

За інформацією уряду, цьогоріч на забруднених територіях проживають приблизно 105,2 тисячі пенсіонерів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що завдяки пенсійному калькулятору громадяни можуть зорієнтуватись, яка буде приблизна сума виплати у разі виходу на "заслужений відпочинок". Пенсія за віком залежить від індивідуальних даних. Зокрема, якщо жінка має зарплату у 23 000 грн та 33 роки стажу, то пенсія становитиме 8 368 грн без доплат та надбавок.

Ще Новини.LIVE писали про те, хто з українців отримає максимальні пенсії у жовтні. ПФУ надає такі виплати тим, хто протягом життя виконував особливу роботу. Зокрема, йдеться про співробітників силових органів та працівників державних органів. Максимальні виплати можуть сягати 26 000 грн.