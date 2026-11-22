Пенсионеры прогуливаются по улице. Фото: Новини.LIVE

Украинские пенсионеры могут существенно сократить свои ежемесячные расходы благодаря государственным льготам. Речь идет не только о бесплатном проезде, но и о скидках на коммунальные услуги, лекарства, автострахование, а также об освобождении от отдельных налогов. Некоторым людям государство даже покрывает полную стоимость коммунальных услуг. Однако далеко не все знают, на какую помощь имеют право и как ее получить. Условия зависят от статуса пенсионера, его доходов и других нюансов.

Какие льготы будут действовать в конце года и как ими воспользоваться, рассказывает Новини.LIVE.

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Какие скидки на коммунальные услуги получают пенсионеры

Одна из крупнейших статей расходов для пенсионеров — оплата газа, электроэнергии, воды и отопления. Для отдельных категорий граждан государство предусмотрело существенные скидки.

Размер льготы зависит от статуса:

75% — для участников боевых действий;

100% — для лиц с инвалидностью вследствие войны;

50% — для участников войны и многодетных семей;

100% — для отдельных пенсионеров, ранее работавших в сельской местности.

Последняя льгота касается бывших учителей, медиков, фармацевтов, библиотекарей и работников культуры. Чтобы воспользоваться ею, необходимо иметь не менее трех лет соответствующего стажа и после выхода на пенсию продолжать жить в селе или поселке. Для таких людей предусмотрено полное покрытие расходов на коммунальные услуги, а также на приобретение твердого топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм.

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Однако есть важное условие. Для сельских пенсионеров, участников войны и многодетных семей льготы действуют только в том случае, если среднемесячный доход семьи за последние шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает 4 660 гривен. Участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны имеют право на скидки в размере 75% и 100% независимо от размера пенсии или других доходов.

Остальные пенсионеры могут оформить жилищную субсидию. Ее размер зависит от доходов семьи, количества человек в домохозяйстве и расходов на коммунальные услуги.

Где пенсионеры могут ездить бесплатно

Пенсионеры по возрасту имеют право на бесплатный проезд в определенных видах общественного транспорта. При наличии пенсионного удостоверения можно бесплатно пользоваться:

трамваями;

троллейбусами;

городскими автобусами;

пригородными электричками.

Однако в некоторых городах для льготных поездок требуется специальный электронный билет. А вот с маршрутками ситуация иная. Бесплатный проезд у частных перевозчиков зависит от договоренностей с местными властями.

От каких налогов освобождают пенсионеров

Еще одна возможность сэкономить касается земельного налога. Пенсионеры по возрасту освобождаются от его уплаты за земельные участки в пределах установленных норм.

Льгота распространяется на землю для:

ведения личного сельского хозяйства — до 2 гектаров;

садоводства — до 0,12 гектара;

дачного строительства — до 0,10 гектара;

строительства гаража — до 0,01 гектара;

строительства жилого дома — до 0,25 гектара в селе, 0,15 гектара в поселке и 0,10 гектара в городе.

Отдельное преимущество предусмотрено для пенсионеров, занимающихся предпринимательской деятельностью. Индивидуальные предприниматели-пенсионеры освобождены от уплаты единого социального взноса за себя. При этом пенсионеры, продолжающие работать, сохраняют право на предусмотренные для них транспортные и земельные льготы.

Какие скидки на лекарства и автострахование доступны пенсионерам

Пожилые люди могут получать отдельные препараты бесплатно или с частичной доплатой в рамках государственной программы "Доступные лекарства". Для этого требуется электронный рецепт от врача. Перечень препаратов можно проверить на сайте Национальной службы здравоохранения Украины.

Для пенсионеров-автомобилистов также предусмотрена скидка на автогражданку. Она составляет 50% стоимости страхового полиса, если соблюдаются установленные условия. В частности, автомобиль должен иметь двигатель объемом до 2500 кубических сантиметров или быть электромобилем мощностью до 100 кВт. Пенсионер должен быть владельцем транспортного средства и управлять им лично.

Куда обращаться для оформления льгот

В зависимости от вида помощи документы можно подать через:

веб-портал Пенсионного фонда Украины;

портал "Дія";

сервисный центр ПФУ;

ЦНАП.

Для подтверждения права на отдельные льготы могут понадобиться пенсионное удостоверение, документы о соответствующем статусе или другие справки.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему пенсионеры могут остаться без субсидии на газ зимой. Если есть просроченный долг перед Нафтогазом, его нужно погасить или оформить реструктуризацию. После оплаты следует получить справку о состоянии счета — без подтверждения Пенсионный фонд может отказать в помощи.

Также Новини.LIVE писали, могут ли украинцы получать субсидию, если у них есть две квартиры или дома. Дополнительная недвижимость становится основанием для отказа, но есть исключения — например, для унаследованного жилья, недвижимости в селе или на оккупированной территории. Чтобы получить помощь с начала отопительного сезона, заявление нужно подать до 30 ноября включительно.