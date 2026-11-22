Пенсіонери прогулюються вулицею. Фото: Новини.LIVE

Українські пенсіонери можуть суттєво скоротити свої щомісячні витрати завдяки державним пільгам. Йдеться не лише про безплатний проїзд, а й про знижки на комуналку, ліки, автострахування та звільнення від окремих податків. Деяким людям держава навіть покриває повну вартість комунальних послуг. Проте далеко не всі знають, на яку допомогу мають право та як її отримати. Умови залежать від статусу пенсіонера, його доходів та інших нюансів.

Які пільги діятимуть наприкінці року та як ними скористатися, розповідає Новини.LIVE.

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Які знижки на комуналку мають пенсіонери

Одна з найбільших статей витрат для пенсіонерів — оплата газу, електроенергії, води та опалення. Для окремих категорій громадян держава передбачила суттєві знижки.

Розмір пільги залежить від статусу:

75% — для учасників бойових дій;

100% — для осіб з інвалідністю внаслідок війни;

50% — для учасників війни та багатодітних родин;

100% — для окремих пенсіонерів, які раніше працювали в сільській місцевості.

Остання пільга стосується колишніх учителів, медиків, фармацевтів, бібліотекарів і працівників культури. Щоб скористатися нею, потрібно мати щонайменше три роки відповідного стажу та після виходу на пенсію продовжувати жити в селі або селищі. Для таких людей передбачене повне покриття витрат на комунальні послуги, а також придбання твердого палива та скрапленого газу в межах установлених норм.

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Однак є важлива умова. Для сільських пенсіонерів, учасників війни та багатодітних сімей пільги діють лише тоді, коли середньомісячний дохід родини за останні шість місяців у розрахунку на одну людину не перевищує 4 660 гривень. Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на знижки 75% та 100% незалежно від розміру пенсії чи інших доходів.

Інші пенсіонери можуть оформити житлову субсидію. Її розмір залежить від доходів родини, кількості людей у домогосподарстві та витрат на комунальні послуги.

Де пенсіонери можуть їздити безплатно

Пенсіонери за віком мають право на безоплатний проїзд у певних видах громадського транспорту. За наявності пенсійного посвідчення можна безплатно користуватися:

трамваями;

тролейбусами;

міськими автобусами;

приміськими електричками.

Однак у деяких містах для пільгових поїздок потрібен спеціальний електронний квиток. А от з маршрутками ситуація інша. Безплатний проїзд у приватних перевізників залежить від домовленостей із місцевою владою.

Від яких податків звільняють пенсіонерів

Ще одна можливість заощадити стосується земельного податку. Пенсіонери за віком звільняються від його сплати за земельні ділянки в межах установлених норм.

Пільга поширюється на землю для:

ведення особистого селянського господарства — до 2 гектарів;

садівництва — до 0,12 гектара;

дачного будівництва — до 0,10 гектара;

будівництва гаража — до 0,01 гектара;

будівництва житлового будинку — до 0,25 гектара в селі, 0,15 гектара в селищі та 0,10 гектара в місті.

Окрема перевага є для пенсіонерів, які займаються підприємницькою діяльністю. ФОП-пенсіонери звільнені від сплати єдиного соціального внеску за себе. При цьому пенсіонери, які продовжують працювати, зберігають право на передбачені для них транспортні та земельні пільги.

Які знижки на ліки та автострахування доступні пенсіонерам

Люди похилого віку можуть отримувати окремі препарати безплатно або з частковою доплатою за державною програмою "Доступні ліки". Для цього потрібен електронний рецепт від лікаря. Перелік препаратів можна перевірити на сайті Національної служби здоров'я України.

Для пенсіонерів-автовласників також передбачена знижка на автоцивілку. Вона становить 50% вартості страхового поліса, якщо виконуються встановлені умови. Зокрема, автомобіль повинен мати двигун об'ємом до 2500 кубічних сантиметрів або бути електромобілем потужністю до 100 кВт. Пенсіонер має бути власником транспортного засобу та керувати ним особисто.

Куди звертатися для оформлення пільг

Залежно від виду допомоги документи можна подати через:

вебпортал Пенсійного фонду України;

портал "Дія";

сервісний центр ПФУ;

ЦНАП.

Для підтвердження права на окремі пільги можуть знадобитися пенсійне посвідчення, документи про відповідний статус або інші довідки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому пенсіонери можуть залишитися без субсидії на газ узимку. Якщо є прострочений борг перед Нафтогазом, його потрібно погасити або оформити реструктуризацію. Після оплати слід отримати довідку про стан рахунку — без підтвердження Пенсійний фонд може відмовити в допомозі.

Також Новини.LIVE писали, чи можуть українці отримувати субсидію, якщо мають дві квартири або будинки. Додаткова нерухомість стає підставою для відмови, але є винятки — наприклад, для успадкованого житла, нерухомості в селі чи на окупованій території. Щоб отримати допомогу від початку опалювального сезону, заяву потрібно подати до 30 листопада включно.