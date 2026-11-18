Оплата коммунальных услуг. Фото: Новини.LIVE

Льготы на коммуналку могут отменить из-за высоких доходов, даже если человек имеет на них законное право. Но в некоторых случаях такое решение Пенсионного фонда можно обжаловать и вернуть выплаты. Верховный Суд разъяснил, кому государство гарантирует 50% скидку на газ, свет, воду и отопление и почему размер доходов не всегда имеет значение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на решение Верховного Суда от 11 февраля 2026 года по делу № 440/11441/25.

Реклама

Почему Пенсионный фонд прекратил льготы на коммунальные услуги

Ветеран органов внутренних дел из Полтавской области получал 50% скидку на жилье и коммунальные услуги. Но с 1 мая 2025 года Пенсионный фонд прекратил выплаты из-за его доходов.

Дело в том, что в 2025 году для отдельных льготников ввели новые правила. Если средний месячный доход семьи на одного человека за предыдущие шесть месяцев превышал 4240 гривен, помощь прекращалась.

У мужчины этот показатель составлял 22 103,28 гривны. В августе он попросил возобновить выплаты, но ПФУ отказал. Тогда ветеран обратился в суд. Он настаивал, что закон гарантирует ему льготу независимо от доходов.

Читайте также:

Кому полагается 50% скидка на коммунальные услуги

Согласно закону № 203/98-ВР право на такую помощь имеют ветераны:

военной службы;

органов внутренних дел и Национальной полиции;

налоговой милиции и Бюро экономической безопасности;

государственной пожарной охраны;

Государственной уголовно-исполнительной службы;

службы гражданской защиты;

Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Льгота распространяется и на членов семей ветеранов, проживающих вместе с ними, в пределах установленных норм. Она предусматривает 50% скидку на жилье, воду, газ, электроэнергию, отопление и другие коммунальные услуги, а также на пользование квартирным телефоном. Для домов без центрального отопления предусмотрена скидка на приобретение топлива.

Что решил Верховный Суд

В 2025 году новые ограничения по доходам вступили в силу с 1 января для тех, кто впервые обращался за льготами. Для людей, которые уже получали помощь, — с 1 мая.

Однако Верховный Суд установил, что закон о социальной защите ветеранов службы не предусматривал таких ограничений. Аналогичное требование уже вводилось в 2008 году, однако Конституционный Суд признал соответствующие изменения неконституционными.

В 2025 году ограничения вновь ввели через закон о государственном бюджете и постановление правительства. Сам закон, гарантирующий ветеранам льготы, при этом не изменили.

Верховный Суд пояснил, что бюджетными правилами или постановлениями правительства нельзя сужать права, предусмотренные специальным законом.

Поэтому суд признал отказ Пенсионного фонда незаконным и обязал восстановить мужчине 50-процентную льготу с 1 мая 2025 года. Решение было принято по прецедентному делу. Его выводы имеют значение для других подобных споров с Пенсионным фондом.

Речь идет о ветеранах службы, которые имеют право на льготы в соответствии с законом № 203/98-ВР, но лишились их с 1 мая 2025 года из-за превышения установленного предела доходов. Они могут ссылаться на решение Верховного Суда по делу № 440/11441/25, если обжалуют аналогичный отказ ПФУ.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, из-за чего пенсионеры могут лишиться субсидии на отопительный сезон. Если по газу есть просроченный долг, его нужно погасить и получить справку от Нафтогаза или оформить реструктуризацию. Документ можно заказать онлайн в личном кабинете компании.

Также Новини.LIVE писали, какие льготы доступны украинским пенсионерам. Пенсионное удостоверение дает право на бесплатный проезд, лекарства по программе "Доступные лекарства" и освобождение от земельного налога в пределах норм. А отдельные пенсионеры, работавшие в селах, могут еще и не платить за коммунальные услуги.