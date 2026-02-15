Пенсии военных пенсионеров — как рассчитывают разницу в 2026 году

Военный с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году для выплат военных пенсионеров должна учитываться пенсионная разница. Для ее определения применяют особое правило, зависящее от размера пенсии из солидарной системы.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на правительственное постановление №1719.

Расчет пенсионной разницы для военных пенсионеров

Соответствующее постановление правительства урегулировало вопрос определения в этом году разницы между размером пенсии, назначенной в соответствии с законом №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", и размером пенсионной выплаты из солидарной системы общеобязательного госпенсионного страхования.

Согласно ей, для расчета соответствующей разницы уровень пенсии из солидарной системы определяется на уровне трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (один минимум равен 2 595 грн). Однако размер не может быть выше суммы пенсии, назначенной согласно специальному закону для лиц, которые были уволены с военной службы.

Также установлено, что в 2026-м не будет применяться положение порядка, утвержденного постановлением Кабмина №1168, ранее регулировавшего соответствующий механизм.

Согласно новому постановлению, разница между размером военной пенсии и условно определенной суммой пенсии из солидарной системы должна выплачиваться за счет средств госбюджета.

Правила назначения пенсии военным

Для военной пенсии предусмотрены свои условия назначения и исчисления. Суммы выплат зависят в основном от количества лет, проведенных на службе.

Так, если срок достигнет 25 лет, то пенсия может составлять до 50% от зарплаты за последние два года службы и дополнительно 3% за каждый год выслуги более чем норму.

Если в этом стаже на службу пришлось 12 с половиной лет, то пенсия составит 50% от зарплаты за предыдущие два года и дополнительно 1% за каждый год выслуги.

В таком случае военные получат право выйти на пенсию после 45 лет.

Максимальный возраст для военнослужащих и старшего офицерского состава составляет 60 лет, для генералов — 65 лет.

Надбавки к пенсии военным пенсионерам

Еще предусмотрены надбавки для пенсий военным (кроме военных срочной службы). В частности, на дополнительные средства могут рассчитывать такие граждане:

неработающие пенсионеры (надбавка для пенсии за выслугу лет);

неработающие граждане с инвалидностью (надбавка для пенсии по инвалидности), которые самостоятельно содержат нетрудоспособных членов семьи.

Ранее мы писали, что нормы законодательства предусматривают специальный порядок выплат в случае повторного призыва на службу. Главным условием для пересмотра пенсий военным является их увольнение со службы.

Еще сообщалось, почему гражданам могут приостановить начисление пенсий в 2026 году. В ПФУ назвали возможные причины и что необходимо для их восстановления.