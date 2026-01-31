Пенсии в Украине — на какую прибавку могут рассчитывать военные пенсионеры

Пенсионер разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые пенсионеры получают надбавки к своим выплатам. Среди таких людей — неработающие пенсионеры-военнослужащие, которые содержат нетрудоспособных членов семьи.

В Пенсионном фонде Украины в Донецкой области рассказали об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Надбавка к пенсии неработающим пенсионерам военнослужащим в 2026 году

В ПФУ объяснили, что надбавки касаются пенсий, которые назначаются за выслугу лет и по инвалидности военнослужащим (кроме военных, проходящих срочную службу). На дополнительные деньги могут рассчитывать, в частности:

неработающие пенсионеры (надбавка к пенсиям за выслугу лет) или

неработающие украинцы с инвалидностью (надбавка к пенсии по инвалидности), которые самостоятельно содержат нетрудоспособных членов семьи.

Такие надбавки полагаются каждому нетрудоспособному члену семьи. А размер надбавки — 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

"При наличии права одновременно на пенсию, указанные виды помощи и надбавку на нетрудоспособного члена семьи к пенсии за выслугу лет или по инвалидности по выбору пенсионера может быть назначена пенсия, государственная социальная помощь или начислена на этого члена семьи надбавка", — пояснили в ПФУ.

Если в семье есть двое или более пенсионеров и они вместе содержат нетрудоспособных членов семьи, тогда надбавку зачислят только одному из них.

Пенсионный фонд назначит прибавку после получения ряда документов:

паспорта;

идентификационный код;

документов, подтверждающих родственные связи с кормильцем (это паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, а также решение суда);

документов о пребывании на иждивении заявителя нетрудоспособных членов семьи;

сведений о проживании (вместе по одному адресу) или других документов, выданные в соответствии с действующим законодательством по месту жительства лица, в частности органом местного самоуправления, подтверждающих такой факт.

Также ПФУ можно предоставить документы, подтверждающие, что лицо не работает, не служит в армии.

Ранее мы рассказывали, что несовершеннолетние дети погибшего военнослужащего имеют право на пенсионные выплаты. Известно, как оформить пенсию. Узнавайте также, как изменятся зарплаты и пенсии украинцев в феврале.