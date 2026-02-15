Пенсії військових пенсіонерів — як розраховують різницю у 2026 році

Військовий з грошима. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році для виплат військових пенсіонерів має враховуватися пенсійна різниця. Для її визначення застосовують певне правило, що залежить від розміру пенсії із солідарної системи.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на урядову постанову №1719.

Розрахунок пенсійної різниці для військових пенсіонерів

Відповідна постанова уряду врегулювала питання визначення цього року різниці між розміром пенсії, призначеної відповідно до закону №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", і розміром пенсійної виплати із солідарної системи загальнообов’язкового держпенсійного страхування.

Згідно з нею, для розрахунку відповідної різниці рівень пенсії із солідарної системи визначають на рівні трьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (один мінімум дорівнює 2 595 грн). Проте розмір не може бути вищим за суму пенсії, призначеної згідно зі спеціальним законом для осіб, які були звільнені з військової служби.

Також встановлено, що у 2026-му не застосовуватиметься положення порядку, що був затверджений постановою Кабміну №1168, що раніше регулював відповідний механізм.

Згідно з новою постановою, різниця між розміром військової пенсії та умовно визначеною сумою пенсії із солідарної системи має виплачуватися за рахунок коштів держбюджету.

Правила призначення пенсії військовим

Для військової пенсії передбачені свої умови призначення та обчислення. Суми виплат залежать в основному від кількості років, проведених на службі.

Так, якщо термін сягне 25 років, то пенсія може становити до 50% від зарплати за останні два роки служби та додатково 3% за кожен рік вислуги більш ніж норму.

Якщо в цьому стажі на службу припало 12 з половиною років, то пенсія становитиме 50% від зарплатні за попередні два роки та додатково 1% за кожен рік вислуги.

У такому разі військові отримають право вийти на пенсію після 45 років.

Максимальний вік для військовослужбовців і старшого офіцерського складу становить 60 років, для генералів — 65 років.

Надбавки до пенсії військовим пенсіонерам

Ще передбачені надбавки для пенсій військовим (крім військових строкової служби). Зокрема, на додаткові кошти можуть розраховувати такі громадяни:

непрацюючі пенсіонери (надбавка для пенсії за вислугу років);

непрацюючі громадяни з інвалідністю (надбавка для пенсії з інвалідності), які самостійно утримують непрацездатних членів родини.

Раніше ми писали, що норми законодавства передбачають спеціальний порядок виплат у разі повторного призову на службу. Головною умовою для перегляду пенсій військовим є їхнє звільнення зі служби.

Ще повідомлялося, чому громадянам можуть призупинити нарахування пенсій у 2026 році. У ПФУ назвали можливі причини та що необхідно для їх відновлення.