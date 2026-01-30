Пенсии военнослужащих — повлияет ли на выплаты возобновление на службе

Украинские военные. Фото: Генштаб

В Украине во время военного положения и мобилизации военные пенсионеры могут вернуться на службу в случае пригодности по состоянию здоровья и возрасту. Известно, как скажется повторный призыв на пенсионных правах таких граждан.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Право на пенсии военных, восстановленных на службе

Украинским законодательством предусматривается специальный порядок выплат в случае повторного призыва на военную службу.

По информации ПФУ, главным условием для назначения пенсии военнослужащим является их увольнение со службы. Однако в случае возвращения начисление пенсии не прекратится, если служба:

происходит по призыву во время мобилизации в особый период;

проходит по призыву резервистов на особый период;

происходит по контракту во время особого положения, до завершения/увольнения со службы.

Учитывая это, бывшие военнослужащие, которые вернулись на службу, смогут одновременно получать пенсию и служить, не теряя на нее права.

Как изменится размер пенсии после повторного увольнения со службы

По информации Пенсионного фонда, в случае повторного увольнения военного со службы, пенсионная выплата будет подлежать перерасчету. При таких обстоятельствах выплату пересчитают, учитывая:

Дополнительное время выслуги лет, полученное военным во время несения повторной службы; Новый уровень денежного обеспечения по последней занимаемой должности.

Однако дополнительные вознаграждения, предусмотренные для бойцов в 30, 50 и 100 тыс. грн, не будут принимать во внимание при расчете размера пенсии. Такая выплата считается одноразовой и зависит от того, какие задачи выполняет военный.

Также не учтут при расчете пенсии выплаты на оздоровление или помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Для осуществления перерасчета гражданин должен подать в уполномоченный орган документы, которые станут основанием для пересмотра размера пенсии:

денежный аттестат;

справку о дополнительных видах денежного обеспечения;

расчет выслуги лет.

Таким образом, в случае повторной службы военный не только не потеряет выплаты, но и сможет претендовать на больший размер пенсии после увольнения.

