Пенсия со стажем 25 лет: на какую сумму выплаты смогут рассчитывать украинцы

В 2026 году в Украине пенсионное законодательство предусматривает связь будущей выплаты на "заслуженном отдыхе" с общим количеством страхового стажа и уровнем официального дохода в течение всего периода трудовой деятельности. Известно, какие предусмотрены условия для тех, кто имеет 25 лет стажа.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Какие предусмотрены правила в оформлении пенсии со стажем 25 лет

На официальном сайте Пенсионного Фонда отмечается, что в 2026 году человек должен отработать не менее 33 лет, чтобы претендовать на пенсию с 60 лет. То есть, чем меньше страховой стаж, тем позже наступит возможность выйти на "заслуженный отдых".

Те граждане, которые официально работали только 25 лет, и могут это подтвердить документально, смогут выйти на пенсию только в 63 года.

В целом сейчас действуют следующие требования к стажу:

Для выхода в 60 лет — не менее 33 лет стажа; Для выхода в 63 года — от 23 лет; Для выхода в 65 лет — не менее 15 лет.

Какая будет пенсия, если есть стаж 25 лет

Точный размер пенсионной выплаты гражданам со стажем в 25 лет озвучат в Пенсионном фонде, однако при желании его можно посчитать самостоятельно, воспользовавшись пенсионным калькулятором. Для этого нужно знать несколько показателей — страховой стаж, размер зарплаты и коэффициент стажа.

По одному показателю стажа невозможно определить будущую сумму выплаты, поскольку необходимо знать размер заработной платы, с которой уплачивался единый соцвзнос в ПФУ.

Размер пенсии определяют по особой формуле расчета, в которой каждый год официального трудоустройства добавляет 1% пенсионного коэффициента. Также подставляется индивидуальный коэффициент заработной платы.

Если гражданин выходит на пенсию в 2026 году, то показатель зарплаты возьмут в расчет с июля 2000 года до сегодняшнего дня. За весь период проведут сравнение заработной платы пенсионера со средним показателем по стране. Он берется за последние три года (сейчас это примерно 17 482 грн). Это число умножают на упомянутые выше индивидуальные коэффициенты зарплаты и страхового стажа.

Для расчета пользуются такой специальной формулой:

Пенсия = ЗП × КЗ × КС, где ЗП — средняя заработная плата за три года до выхода на пенсию, КЗ — индивидуальный коэффициент зарплаты, КС — коэффициент стажа.

В частности, женщина, которая собирается оформить пенсию по общим правилам в 63 года и при наличии 25 лет общего стажа с официальным заработком, например, в 15 000 грн, сможет рассчитывать на пенсию в 4 108 грн.

Подсчет размера пенсии. Источник: cost.ua/pension

Также законодательством предусмотрена небольшая доплата за стаж в более чем 30 лет для женщин — по 1% от прожиточного минимума (25,95 грн), для мужчин — в более чем 35 лет.

Кроме того, в стране существует минимальный гарантированный размер пенсии, который пересматривают с возрастом. Если у пенсионера в 60 лет есть достаточно страхового стажа (30 лет у женщины, 35 — у мужчины), то государство гарантирует минимум 3 725 грн. В 65 лет показатель составляет 4 213 грн. Меньше граждане получать не смогут, даже если по формуле сумма пенсии получилась ниже.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о надбавке за нетрудоспособных в 2026 году. По данным ПФУ, рассчитывать на дополнительные средства могут неработающие военные-пенсионеры, на обеспечении которых находятся родные. Размер надбавки привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных и сейчас составляет 1 297 грн.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году нетрудоспособным гражданам, которые потеряли родных во время защиты страны от агрессии России, пересмотрели размер минимальной гарантированной финансовой помощи. Весной таким лицам начисляют уже по 12 810 грн вместо 8 000 грн. Такую минимальную пенсионную помощь может получить каждый нетрудоспособный член семьи.