Пенсіонери в Ощадбанку мають оновити дані: правила у квітні

У квітні 2026 року у рамках дії законодавства України з питань фінансового моніторингу у держфінустанові "Ощадбанк" надалі діятиме вимога для клієнтів з актуалізації даних. Подати оновлену інформацію мають всі, кому банк надішле відповідне прохання, зокрема, громадяни, які отримують пенсії на картки.

Про нюанси такого правила розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банку.

Хто має актуалізувати дані в Ощадбанку

Національний банк України (НБУ) зобов'язав усі банки регулярно вимагати від клієнтів підтвердження актуальності персональних даних. Це забезпечить гарантований доступ до всіх сервісів та повноцінного обслуговування у банку.

Згідно з оприлюдненими правилами, така вимога у мобільному застосунку "Мобільний Ощад" може з'явитися до 30 днів до виникнення такої потреби. Банк для кожного клієнта може надсилати таке прохання у різний час, адже на періодичність впливає ступінь ризику, що визначається внутрішніми алгоритми фінустанови. Таке прохання може надходити максимально один разі на рік, а мінімально — один раз на п’ять років.

У квітні 2026 року виконати відповідну вимогу муситимуть ті клієнти, які отримають інформацію про потребу в актуалізації у застосунку. Зокрема, як зазначають представники банку, фінустанова може запитати місце реєстрації, а також фактичну адресу проживання, суму доходів. Аналогічні вимоги стосуються громадян, які отримують виплати на пенсійні картки Ощадбанку.

Як актуалізувати інформацію клієнтам Ощадбанку

Подати свіжі дані можна особисто у відділенні банку, а також прямо через мобільний застосунок. Для дистанційної актуалізації необхідно:

Натиснути на отримане повідомлення від банку з проханням надати нові дані; Потім зайти у пункт "Ще"; Далі треба перейти у власний профіль; Переглянути подану раніше інформацію; Підтвердити/додати нові дані у разі змін.

Проте у банку пояснюють, що дистанційний варіант може бути недоступним, якщо у громадянина були оновлені паспортні дані. У такому випадку подати інформацію можна виключно через відділення фінустанови.

Чи потрібно оновлювати дані, якщо вони не змінилися

За даними банку, абсолютно всі клієнти повинні оновлювати інформацію, навіть якщо ідентифікаційні дані не змінилися. Необхідно просто їх затвердити, щоб банк мав документальне підтвердження чинності. З огляду на це, громадяни мають ретельно перевірити та оновити інформацію в анкеті-опитувальнику, зокрема, щодо максимального обсягу фінансових операцій (надходжень) за місяць.

Що буде, якщо не оновити анкетні дані

Вимога актуалізація інформації належить до стандартної банківської процедури. В Україні здійснюється перевірка громадян на предмет протизаконних фінансових дій під час війни у рамках закону про фінмоніторинг. Ігнорування норм законодавства матиме негативні наслідки у вигляді блокування рахунку до моменту надання необхідної інформації.