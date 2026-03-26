Кэш-кредиты в Ощаде от 10 000 грн: как взять тем, кому до 65 лет

Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году в госфинучреждении "Ощадбанк" предусмотрена возможность для граждан в возрасте от 21 до 65 лет оформления кэш-кредитов на сумму от 10 000 до 500 000 грн. Среди выгод такого кредита — не нужны никакие залоги и поручители.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на информацию банковского учреждения.

Выгоды кэш-кредитов в Ощадбанке для клиентов до 65 лет

Как отмечают в банке, в 2026 году оформление кэш-кредита может понадобиться тогда, когда необходимы дополнительные незапланированные расходы. Такой вид кредитования гарантирует:

возможность тратить средства на любые личные нужды;

быстрое решение со стороны банка по оформлению;

возможность удобно подать заявку: онлайн или в банковском отделении;

прозрачные условия и комфортные сроки для погашения.

К выбору клиентов есть несколько программ кэш-кредитования:

с целевым подтверждением;

с целевым подтверждением (транспорт);

на альтернативные источники энергии (с компенсацией);

на покупку альтернативных источников энергии (без компенсации);

стандарт.

На сайте Ощадбанка у клиентов есть возможность посчитать ежемесячный платеж и выбрать наиболее удачный вариант.

Среди других преимуществ — у клиента есть возможность досрочно вернуть кредит, не предусмотрены штрафные санкции за досрочное возвращение. Также разрешается менять договор о потребительском кредите, или расторгнуть по взаимному согласию сторон.

Обратиться за оформлением кэш-кредита могут граждане такой возрастной категории: от 21 до 65 лет.

Какие условия кэш-кредитов в Ощаде

Согласно общим правилам кредитования, можно оформить кэш-кредиты в Ощадбанке на таких условиях:

сумма кредита может стартовать от 10 000 и до 500 000 грн;

срок кредита — от одного до пяти лет;

процентная ставка — от 36% до 48% годовых;

комиссия составляет 1,99%.

В то же время, с подтверждением целевого использования кредита предусмотрены следующие условия:

размер кредита может составлять от 50 000 до 500 000 грн;

срок кредита — от одного до пяти лет;

процентная ставка — 56% годовых (однако процентная ставка может быть установлена в размере 21%).

Кроме того, условия кредитования на покупку авто с подтверждением целевого использования кредита следующие:

минимальная сумма кредита может составлять 100 000 грн, а максимальная — 500 000 грн;

конечный срок пользования кредитом — от одного до пяти лет;

процентная ставка за пользование — 56% годовых (может быть установлена в размере 36%).

Чтобы оформить кредит наличными от Ощадбанка, можно оставить заявку на сайте и отправить свои данные. После чего менеджер ответит на все вопросы по телефону.

Как платить кредит тем, кто находится за границей

Местонахождение клиента никоим образом не влияет на кредитные обязательства перед банковским учреждением. Украинцы, которые находятся за рубежом, могут оплачивать кредит, переводя средства на счет по кредитному договору через приложение "Мобильный Ощад". В частности, узнать сумму платежа и реквизиты можно, обратившись через мессенджер к персональному менеджеру, по бесплатному звонку с сайта, или по телефону: +38 044 247 84 18 (по тарифам оператора).

Как досрочно погасить кэш-кредит

Для преждевременного расчета за кэш-кредит нужно определить удобный вариант досрочного погашения долга на выбор: либо с уменьшением ежемесячной суммы к оплате, либо с сокращением количества платежей. Далее необходимо будет назначить встречу с менеджером отделения Ощадбанка в пределах области, где был предоставлен кэш-кредит. С собой необходимо будет взять паспорт, идентификационный код и написать соответствующее заявление в отделении.