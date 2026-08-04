Ощадбанк перечислит пенсионерам средства на карты для покупок: кто и как может получить

Пожилая женщина, отделение. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственное финансовое учреждение "Ощадбанк" гарантирует владельцам пенсионных карт международной платежной системы Mastercard денежные вознаграждения на покупки. Соответствующая акция будет действовать до 31 января 2027 года.



Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Кто из пенсионеров может получить средства от Ощадбанка

По информации финансового учреждения, граждане могут получить электронный сертификат номиналом 300 грн на совершение покупок в одной из сетей магазинов в случае оформления пенсионной карты в Ощадбанке или перевода получения пенсии из другого финансового учреждения в этот банк.

Как отмечается, принять участие в акции имеют право дееспособные граждане, которые в установленном законом порядке получили регистрационный номер учетной карты налогоплательщика Украины, при условии достижения 18 лет и являющиеся держателями банковских платежных карт для выплаты пенсии следующего типа международной платежной системы Mastercard:

Standard Mastercard;

MC Debit Standard;

MC World;

MC Debit World;

MC Platinum;

MC World Elite.

Действие акции распространяется на всю территорию Украины, за исключением районов, признанных в соответствии с законодательством временно оккупированными, территориальных громад, находящихся во временной осаде (блокаде), а также территорий, где фактически ведутся боевые действия или существует угроза их ведения.

Как принять участие в акции от Ощадбанка

Граждане, желающие принять участие в акции и получить денежное вознаграждение на покупки, должны выполнить следующие шаги:

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Оформить пенсионную карту Mastercard в Ощадбанке или перевести получение пенсии в этот банк; Получить первое зачисление пенсии на карту Ощадбанка в период до 31 января 2027 года. Получить гарантированный электронный сертификат сети магазинов АТБ номиналом 300 грн на совершение покупок.

Акция по предоставлению денежного вознаграждения за покупки будет действовать до 31 января 2027 года включительно. В частности, сейчас граждане могут принять участие в следующих этапах акции:

1 августа — 31 августа 2026 года;

1 сентября — 30 сентября 2026 года;

1 октября — 31 октября 2026 года;

1 ноября — 30 ноября 2026 года;

1 декабря 2026 года — 31 декабря 2026 года;

1 января 2027 года — 31 января 2027 года.

"Под "электронным сертификатом" понимается сертификат в виде уникальной комбинации букв и цифр, который дает возможность обменять его на товары в соответствующей сети магазинов в пределах его номинальной стоимости. Электронный сертификат может быть использован исключительно в физических магазинах торговой сети АТБ и не распространяется на приобретение алкогольных напитков и табачных изделий", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке изменились правила по энергокредитам. Согласно новым условиям, клиенты теперь могут оформить кредиты на еще больше видов оборудования и приборов для обеспечения энергонезависимости. Программа предусматривает предоставление средств не только на солнечные панели или другое оборудование для автономного энергоснабжения, но и на энергосберегающие приборы и ремонт жилья.

Также Новини.LIVE писали о том, что Ощадбанк изменил условия предоставления кредитов наличными, в частности на ремонт, покупку автомобилей и обеспечение энергонезависимости. Клиентам программа доступна без уплаты каких-либо комиссий. Ранее комиссия за предоставление кредита составляла 1,99%. Предоставление кредита наличными возможно для граждан в возрасте от 21 до 65 лет.