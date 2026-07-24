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Главная Финансы Какие карты Ощадбанка можно открыть дистанционно: правила и ограничения

Какие карты Ощадбанка можно открыть дистанционно: правила и ограничения

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 06:01
В Ощадбанке объяснили, какие карты можно открыть без визита в отделение
Женщина со смартфоном, отделение банка. Фото: Pexels, Ощадбанк. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты государственного финансового учреждения "Ощадбанк" могут открыть некоторые карты без посещения отделения. Речь идет о возможности оформления виртуальных карт онлайн, которые имеют ряд преимуществ перед пластиковыми, позволяют свободно осуществлять различные финансовые операции через мобильное приложение и снимать наличные.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Как оформить виртуальную карту онлайн в Ощадбанке

Как отметили в банке, в мире уровень цифровизации достиг такой точки, что в 2026 году пластиковые карты стали скорее дополнением, чем необходимостью. В Украине насчитывается около 60 млн виртуальных карт. Такой финансовый инструмент удобен, ведь риск потери пластиковой карты минимален, а случаи, когда карту оставили дома, не считаются критическими.

Ранее Ощадбанк предоставлял возможность открытия цифровой карты онлайн только действующим клиентам, поскольку в учреждении уже были имеющиеся данные. Сейчас открыть виртуальную карту без посещения отделения могут и новые пользователи. Финучреждением предусмотрены два способа регистрации:

  • Открытие через приложение "Дія":
  1. Для этого необходимо загрузить приложение "Мобильный Ощад" на телефон;
  2. Открыть приложение, выбрать цифровую карту и нажать "Заказать";
  3. Ввести свой номер мобильного телефона, принять звонок от банка и ввести полученный код;
  4. Предоставить документы через приложение "Дія" (заграничный/внутренний паспорт нового образца);
  5. Сделать свою фотографию и заполнить данные о себе;
  6. Выбрать свою область и отделение на карте.
  • Верификация без "Дії":
  1. Необходимо загрузить приложение "Мобильный Ощад" на телефон;
  2. Открыть приложение, выбрать виртуальную карту и нажать "Заказать";
  3. Ввести номер мобильного, принять звонок от финансового учреждения и ввести код;
  4. Сделать четкие фото оригиналов документов (паспорта, идентификационного кода) в приложении;
  5. Сделать селфи (сфотографировать лицо под разными углами) для биометрической проверки с документами;
  6. Ввести информацию о себе в анкету и подписать договор с помощью кода из SMS-сообщения.

Какие преимущества виртуальных карт Ощадбанка

В банке отмечают, что можно открывать не только дебетовые цифровые карты, но и кредитные. В частности, в виртуальном формате банк предлагает "Мою кредитку" с кредитным лимитом до 400 000 грн и 62-дневным льготным периодом, дополнительными скидками при расчетах в магазинах АТБ, а также возможностью оплаты в рассрочку.

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В частности, за снятие наличных с виртуальных карт взимаются следующие комиссии:

  • через банкоматы до 20 000 грн в месяц бесплатно, далее — 1 % от суммы;
  • через банкоматы за рубежом — 1,5 % от суммы + 35 грн (предусмотрены ограничения НБУ);
  • через кассу "Ощада" с картой — бесплатно.

Также при осуществлении платежей:

  • через "Ощад" — комиссия не взимается;
  • на карты — до 20 000 грн в месяц бесплатно, далее — 1% от суммы;
  • на счета в других финансовых учреждениях — 0,5 % от суммы платежа (минимум 5 грн).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке пояснили, что блокировка карты является способом защиты, который лишь ограничит доступ к средствам через конкретную карту. Однако иногда такой меры недостаточно, важно выполнить дополнительные действия для защиты счетов от мошенников. В частности, это необходимо в случае перехода на фишинговый сайт.

Также Новини.LIVE сообщали, что стандартный срок изготовления карт в Ощадбанке составляет до 14 дней. В то же время, если заказ не поступил за это время, речь может идти о технических проблемах. Иногда в период военного положения сама процедура может затянуться.

Ощадбанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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