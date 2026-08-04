Ощадбанк виплатить пенсіонерам кошти на картки на покупки: хто і як може отримати

Жінка похилого віку, відділення. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Державна фінустанова "Ощадбанк" гарантує власникам пенсійних карток від міжнародної платіжної системи Mastercard грошові винагороди на покупки. Відповідна акція буде доступна до 31 січня 2027 року.



Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банку.

Хто з пенсіонерів може отримати кошти від Ощадбанку

За інформацією фінустанови, громадяни можуть отримати електронний сертифікат номіналом 300 грн на здійснення покупок в одній з мереж магазинів у разі оформлення пенсійної картки від Ощадбанку або переведення отримання пенсії з іншої фінустанови в цей банк.

Як зазначається, долучитися до акції мають право дієздатні громадяни, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України, за умови досягнення 18 років та, які є держателями банківських платіжних карток для виплати пенсії, наступного типу міжнародної платіжної системи Masterсard:

Standard Mastercard;

MC Debit Standard;

MC World;

MC Debit World;

MC Platinum;

MC World Elite.

Дія акції поширюється на всю територію України, окрім районів, визнаних відповідно до норм законодавства як тимчасово окуповані, тергромад, які перебувають в тимчасовому оточенні (блокуванні), а також територій, де фактично тривають бойові дії або є загроза їх ведення.

Як взяти участь в акції від Ощадбанку

Громадяни, які бажають взяти участь в акції та отримати грошову винагороду на покупки, мають виконати такі кроки:

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Оформити пенсійну карту Mastercard в Ощадбанку або перевести отримання пенсії до цього банку; Отримати перше зарахування пенсії на карту Ощаду в період до 31 січня 2027 року. Отримати гарантований електронний сертифікат мережі магазинів АТБ номіналом 300 грн на здійснення покупок.

Акція з надання грошової винагороди на покупки діятиме до 31 січня 2027 року включно. Зокрема, зараз громадяни можуть взяти участь у таких етапах акції:

1 серпня — 31 серпня 2026 року;

1 вересня — 30 вересня 2026 року;

1 жовтня — 31 жовтня 2026 року;

1 листопада — 30 листопада 2026 року;

1 грудня 2026 року — 31 грудня 2026 року;

1 січня 2027 року — 31 січня 2027 року.

"Під "Електронним сертифікатом" йдеться про сертифікат у вигляді унікальної комбінації букв та цифр, яка надає можливість обміняти його на товари у відповідній мережі магазинів у межах його номінальної вартості. Електронний сертифікат може бути використаний виключно у фізичних магазинах торговельної мережі АТБ та не розповсюджується для придбання алкогольних напоїв й тютюнових виробів", — йдеться у повідомленні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку змінились правила на енергокредити. Згідно з новими умовами, клієнти можуть оформити тепер ще більше видів обладнання та приладів для енергостійкості. Програма передбачає надання коштів не лише на сонячні панелі чи інше обладнання для автономного живлення, а й на енергоощадні прилад та відновлення оселі.

Ще Новини.LIVE писали про те, Ощадбанк змінив умови надання готівкових кредитів, зокрема на відновлення, придбання авто та енергонезалежність. Клієнтам програма доступна без сплати жодних комісій. Раніше сервіс з надання кредиту обходився у 1,99%. Надання кредиту у готівці можливе для громадян від 21 до 65 років.