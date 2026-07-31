Ощадбанк отменил комиссию за одну из услуг: новые правила

Банковская карта в руке, отделение. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном финансовом учреждении "Ощадбанк" обновили правила предоставления кредитов наличными, в частности на ремонт, покупку автомобиля с подтверждением целевого использования средств и на обеспечение энергонезависимости. Клиентам стала доступна возможность получения кредитных наличных средств без комиссий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ощадбанка, передают Новини.LIVE.

Как Ощадбанк изменил правила для клиентов

Как отмечают в банковском учреждении, летом 2026 года клиенты, нуждающиеся в кредитных средствах на ремонт, обучение, путешествия или другие важные расходы, получили еще больше выгодных финансовых возможностей. Теперь оформление кредита наличными во всех банковских отделениях будет происходить без взимания дополнительной комиссии за оформление кредита.

"Ощадбанк отменяет комиссию за предоставление кредита наличными. Хорошие новости для тех, кто планирует крупные покупки или реализацию важных проектов", — говорится в сообщении.

Согласно внесенным изменениям в порядок кредитования наличными в банке, теперь предусмотрены следующие условия:

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отменена комиссия в размере 1,99% за предоставление кредита;

ставка 36% годовых будет распространяться на кредиты от 100 000 грн.

Что нужно знать об оформлении кэш-кредита в Ощадбанке

По информации Ощадбанка, предоставление кредита наличными возможно:

для граждан в возрасте от 21 до 65 лет;

не требуются залог и поручители.

Что касается необходимых документов, то речь идет о минимальных требованиях. Кредиты предоставляются клиентам на основании представленных:

паспорта гражданина;

идентификационного кода;

документа о доходах и удержаниях из них за последние шесть месяцев.

Согласно общим условиям:

сумма кредита наличными может составлять от 10 000 до 500 000 грн;

срок кредита составляет от 1 до 5 лет;

процентная ставка от 36% (при сумме кредита от 100 000 грн) до 48% годовых (при сумме кредита до 99 999 грн).

Кэш-кредитование "На восстановление" имеет следующие условия:

сумма кредита может составлять от 50 000 до 500 000 грн;

срок кредита — от 1 до 5 лет;

процентная ставка — 48% годовых (также ставка может быть установлена в размере 29%, начиная с 31-го календарного дня пользования кредитом при условии предоставления клиентом подтверждающих документов о целевом использовании средств на товары/услуги).

Те, кто хотел бы оформить кредит наличными в Ощадбанке, могут оставить заявку на сайте. После чего менеджер по телефону ответит на все вопросы относительно кредитной программы.

Еще Новини.LIVE сообщали, что клиенты Ощадбанка могут автоматически принять участие в акционной программе с розыгрышем сертификатов на сумму 2 000 грн. Последний шанс воспользоваться данным предложением доступен до конца июля. Для этого необходимо оформить в отделении договор страхования по программе "Мое здоровье".

Также Новини.LIVE писали, что ранее в Ощадбанке открывать электронные карты онлайн могли только действующие клиенты, однако сейчас такая услуга доступна и новым клиентам. При этом открытие таких карт возможно без посещения отделений. В финансовом учреждении существует два способа регистрации.